CCB se gana la confianza

El candidato de la coalición “Va X por Campeche” a la gubernatura del Estado, ratifica sus propuestas para garantizar servicios de salud de calidad para la ciudadanía; se fortalecerá a las juntas municipales

Christian Castro Bello, candidato de la coalición “Va X Campeche” al Gobierno del Estado, sigue firme en sus propuestas, entre ellas tener contacto con transportistas, afirmó que una opción para mejorar este sector es sustituir el Instituto Estatal del Transporte con una Secretaría de la Movilidad y Transporte.

Asimismo en medida de salud, agregó que el Seguro Popular Campechano podrá garantizar el acceso a servicios de salud, medicamentos y cobertura médica complementaria, pero además la creación de un área de hospitalización en el Centro Estatal de Oncología, con 25 camas para la atención a niños y mujeres con cáncer, así como de otros padecimientos, además de continuar con el programa de entrega de medicamentos garantizados en un máximo de 24 horas.

Pero también al tener acercamiento con familias de diversas comunidades en el Estado, mencionó que su gobierno trabajará para que las juntas municipales no estén limitadas en recursos e infraestructura, por ello contarán con mejores servicios para la comunidad y no serán abandonadas a su suerte, como los tienen quienes son presidentes municipales o de juntas.

En otras propuestas dijo que buscará impulsar la reactivación, inversión y desarrollo económico, dentro del programa Nueva Empresa Rápido y Fácil, que permita la apertura de empresas en dos semanas; créditos a tasa cero para jóvenes, inversión en obra pública, con ello impulsar la economía del Estado de Campeche.

Agregó que gestionará que Pemex mejore su política de pago a proveedores e implementará procesos de licitación abiertos y públicos, evitando adjudicaciones directas.

De igual forma convocó a establecer un frente común que impida que Campeche quede en manos de quienes nunca han vivido en esta tierra y desconocen los retos que su gente enfrenta, así como de personas que prometen el cambio, pero dejaron mucho que desear como servidor público y del que no cumplieron con sus compromisos.

Al finalizar la semana anterior, Castro Bello visitó varias comunidades de la zona sur del Estado donde se congregó un sin número de familias quienes lo ovacionaron y dieron su total respaldo, además de creer en los proyectos para Campeche porque él si quiere al Estado y no como otros que solo critican, pero no apoyan a las familias y eso es lo que no quieren los campechanos, políticos falsos.