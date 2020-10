CEDH media en conflicto de CERESO Kobén: Juan Renedo

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam) funge como mediador entre internos del Centro de Reinserción Social de San Francisco Kobén y la autoridad penitenciaría, informó el titular de este organismo, Juan Antonio Renedo Dorantes.

Tras el motín que dejó dos personas lesionadas, explicó que visitadores de la Codhecam se presentaron para conocer la situación, escuchar las demandas y apoyar al entendimiento sin afectar la integridad de nadie.

Puntualizó que los internos piden el regreso de la directora del penal, Virginia Cáliz Alonso, mejorar los alimentos que reciben, el cambio de médico y retomar las visitas familiares.

“La restricción de visitas muchas veces no se entiende, se hace en beneficio de ellos, porque llegan las familias de la calle y ellos están recluidos y no sabemos sí son asintomáticos o no, y puedan contagiar allí, una vez que contagien a uno adentro se hace una cosa terrible”, explicó.

Reafirmó la disposición para escuchar a los internos, reiteró que a pesar de su condición, son personas con derechos que deben respetarse. Al mismo tiempo, el Ombudsman insistió en que ciertas acciones se han tomado para garantizarles salud.

“Se mejoraron los alimentos, se mejoró la higiene dentro del Penal porque con la cuestión de los contagios, nosotros también dictamos medidas cautelares para que aumentara la higiene ahí en el Penal para evitar contagios que a veces eso es difícil evitarlo y tengo entendido que se hizo así, porque nos respondieron que se habían hecho y tomamos nota de ello y lo constatamos”, dijo.

Sobre el cambio de alcalde, otra de las peticiones formales de los internos; confirmó que escapa de sus facultades discutir un nombramiento como ese, sin embargo, se pronunció porque haya entendimiento y se llegue a un acuerdo satisfactorio para ambas partes.