Celebra PRI su 91 aniversario

El PRI trabaja a diario para consolidarse como un partido propositivo y comprometido con las causas fundamentales del pueblo: Medina Farfán

Hoy, 4 de marzo nuestro partido cumple 91 años de vida, en 1929 bajo las siglas del Partido Nacional Revolucionario, nuestro partido tuvo la capacidad de unir a todas las fuerzas políticas del país en pro de la pacificación de México y sentar las bases para un desarrollo nacional, recordó el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ricardo Medina Farfán.

Desde la explanada de este instituto político, hizo una breve semblanza de la historia y transformación del tricolor a través de los años, desde su fundación, hasta el primer cambio de nombre en 1938 como Partido de la Revolución Mexicana, época en la que dijo consolidó su carácter social y popular, hasta llegar a 1946, con sus siglas actuales.

En la explanada del tricolor y en presencia de diputados locales, representantes de organismos y sectoriales que se encontraban bajo la sombra de una carpa blanca, Medina Farfán subrayó que desde ese entonces a la fecha, el PRI se ha reafirmado como una fuente de estabilidad social, política y, por supuesto, de crecimiento y desarrollo para México.

-Este es el partido de Plutarco Elías Calles, de Lázaro Cárdenas del Río, de Carlos A. Madrazo, de Jesús Reyes Heroles y por supuesto, de Luis Donaldo Colosio. Es el PRI que con el liderazgo nacional de Alejandro Moreno Cárdenas se renueva para estar a la altura de las aspiraciones de los ciudadanos y para convocar a todos los priistas a subir las revoluciones de la transformación de nuestro país – enfatizó en su mensaje.

Recalcó que la Revolución de 1910 no inició pero tampoco acabó ese año, se mantiene vigente en este momento, ya que el ser humano vive en eterna revolución. “El mexicano sabe vivir en ella, guiado por su constante deseo de transformación y de avance y desarrollo”, acotó.

Asimismo, señaló que el PRI es un partido siempre activo, propositivo, serio, responsable, comprometido con las causas fundamentales del pueblo, y es el que Campeche espera de nosotros y por ello deben trabajar a diario.

En el acto cívico, le acompañó a Medina Farfán la Secretaria General, Galilea Balboa Nieto, y refrendó su compromiso por construir y abonar a configurar un partido que no busca en el pasado excusas para evadir responsabilidades, que no dibuja para el futuro panoramas irrealizables.

De igual forma, el dirigente priista reconoció la labor, esfuerzo y desempeño del gobernador Carlos Miguel Aysa González, “ejemplo de los buenos gobiernos priistas, de un hombre empeñado en trabajar con responsabilidad y visión, para consolidar un Estado próspero, con rumbo y destino seguros”.

Reiteró que mientras a un niño no tenga una estancia infantil donde quedarse y su madre no encuentre como resolverlo; mientras una niña necesite curarse y no haya medicamentos por desabasto y su padre no pueda costearlos, hay que subirle a las revoluciones del partido y representar su noble causa.

“Mientras un joven no tenga un verdadero empleo y solo reciba dádivas; mientras un profesional no pueda ejercer su carrera; mientras una persona tenga canceladas sus posibilidades de superación y otra sea discriminada por un lenguaje federal excluyente, hay que subirle a las revoluciones del partido y luchar por ellos”, expresó.