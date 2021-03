Censura Canacintra propaganda electoral de Amlo con Pensiones

“A unos días de que empiece la veda electoral, dar a conocer este tipo de noticias y que la gente se emocione, es triste. Pero que las personas tomen lo que le dé el gobierno de la República y al final en el camino en la soledad de la urna, tome la mejor decisión para que no lleguemos a un país de una dictadura, porque tal parece que ahí nos quieren llevar. Hoy las decisiones son de un solo hombre”, dijo la Presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación delegación Campeche, Esperanza Ortega Azar, respecto al anuncio del Presidente de ampliar la entrega de pensiones a los adultos mayores y de disminuir el rango de edad para recibirlas.

Dijo que es triste escuchar que no hay dinero para vacunas, que no se aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 un solo peso para vacunar a los ciudadanos mexicanos y que la mortandad cada día está muy fuerte. Pero, además, se habla de la mortandad de empresas que de una manera inusitada e inaudita quedará en la historia de México.

Hoy tenemos más de 1,000,000 de unidades económicas que cayeron, tenemos más de diez millones de desempleados y hacen un anuncio en pleno 2021 vísperas del arranque de campaña para decir que en el 2024 se ampliarán las pensiones.

“Pues a muchos les caerá de mucho agrado pero ni siquiera tenemos la certeza de que vivamos hasta el 2024, así como va la situación enfrente de una pandemia tan fuerte. No es posible que México haya sido el único país en aplicar menos pruebas, el país que no tiene vacunas que nada más vivimos de los regalos y no tenemos dinero y ya se está pensando que todos esos excedentes y esos bonos que se fueron haciendo durante varios sexenios, en menos de 6 meses se los acabó, eliminó los fideicomisos”, dijo.