Censuran a Renato y ponen en duda alianza Morena/PT

Dimes y diretes arrecian contra Sales Heredia por dudar de encuesta

No hay nada más ridículo que hacer declaraciones para llamar la atención, opinó la Secretaria General de Morena Patricia León López acerca de Renato Sales Heredia y sus descalificaciones a la encuesta que ganó Layda Sansores Sanromán. El aspirante petista a la gubernatura convocó a consolidar una coalición PT/Morena en Campeche y al mismo tiempo puso en duda la realización de la encuesta la semana pasada. León López insistió que es una forma de generar polémica.

“Entiendo en un momento dado que esto es más con intenciones de llamar la atención, porque de otra manera no son volteados o no son centro de interés de los medios de comunicación… nada más ridículo”, expresó. Sin embargo, la líder morenista evidenció que la encuesta no fue como se presumió la semana pasada. Indicó que el levantamiento de opiniones arrancó el 15 de noviembre aun cuando no había aspirantes registrados.

Soltó que las encuestas se fueron aplicando desde el día 16, “la licenciada Layda ganó por un gran margen de diferencia y fue en encuestas que no se dieron en dos días, tuvieron un procedimiento”. Al cuestionarle por una encuesta que habría iniciado sin aspirantes oficiales, argumento que primero fueron para reconocimiento y se tomaron en cuenta a quienes habían alzado la mano; sobre las estadísticas producto del ejercicio tampoco pudo ofrecer datos.

“Voy a tratar de ver cuáles fueron los números que alcanzó la licenciada Layda, hasta donde sabemos, la verdad fue bastante abrumador su triunfo”, dijo. Acerca de los tiempos, que no coinciden con el calendario electoral, pidió no confundir el proceso interno de Morena con el del PT, o bien el que tendría una coalición en caso de concretarse; insistió que ellos ya tienen precandidata y no cambiará.

“Nosotros todavía no sabemos sí vamos en coalición con el PT o no, y mucho menos sabemos quién representaría o sería el candidato de la coalición, sí sabemos quién nos representa a nosotros en el proceso de precandidatura, es la licenciada Layda Sansores”, añadió. Insistió que las aspiraciones del ex comisionado Nacional de Seguridad son respetables, pero en caso de una coalición deberá medirse ante Layda Sansores también por medio de encuestas.

“Sí llegará a perder también dirá ¿Qué le hicieron trampa? También dirá ¿Qué no es verdad? ¿Qué es simulación? Bueno eso lo veremos, eso será en su momento. En los primeros días de enero sabremos sí se dará la coalición en Campeche y quien representaría la coalición, por lo pronto por Morena la precandidata es la licenciada Layda”, terminó.