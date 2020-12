Cero eventos en Santuario Guadalupanos: COPRISCAM

Autoridades de la Diócesis de Campeche se reúnen con autoridades de Salud y de la Secretaria de Salud Pública con la finalidad de acordar medidas preventivas ante las próximas fiestas religiosas, cancelando cualquier tipo de procesión y el uso de parque de Guadalupe con motivo del 12 de diciembre.

Ante la cercanía de las fiestas decembrinas, será la Secretaria de Salud del Poder Ejecutivo a través de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COPRISCAM) la encargada de vigilar el cumplimiento de aforos permitidos, así como la disposición de medidas sanitarias en actividades esenciales y no esenciales.

Fue por ello que el titular de la Copriscam, Santiago Rodríguez Adam; el Subdirector de Prevención y Promoción de la Salud, Manuel Moreno Martínez, y el Director de Vialidad de la SSP, Enrique Marrufo Briceño, se reunieron con Álvaro Ramírez García, Secretario Particular del Presbítero de la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, Arsenio Carrillo Peña, para entablar políticas sanitarias alrededor del 12 de diciembre a propósito de la situación de la pandemia de COVID-19.

En dicha reunión se acordó que ninguna procesión está autorizada (ni a pie, ni motorizada), no está autorizado pernoctar, ni instalar comercios temporales de ningún tipo en el perímetro de la Parroquia, no está autorizado utilizar el Parque de Guadalupe (que permanece cerrado) y no se cerrarán vialidades y en misas el aforo permitido es del 40 por ciento.

Lo que no se pueda evitar (peregrinos y fieles) serán invitados a retirarse lo más pronto posible de las inmediaciones de la parroquia y se promoverán en todo momento las medidas preventivas como el lavado de manos, aplicación de alcohol-gel, desinfectante, uso obligatorio del cubre boca, quedarse en casa si presenta algún síntoma como tos, fiebre o dolor, y sobre todo mantener la sana distancia y todas las actividades serán transmitidas por Facebook Live.

Ante las fiestas en honor a la virgen de Guadalupe, se pide la compresión de la ciudadanía de que estas medidas son esfuerzos coordinados para el cuidado de la salud, se deben seguir los protocolos sanitarios en todos los lugares públicos, para evitar el incremento del número de contagios por COVID-19. Vive la fe con seguridad sanitaria: ¡Quédate en Casa!, y que se haga costumbre “Cuidarnos Todos”.