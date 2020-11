Certificación le cuesta 500 mp al grupo Cemsa

En lugar de pagar facturas atrasadas, José Luis Zavala paga para recibir el distintivo de Empresa Socialmente Responsable

Empresarios carmelitas se encuentran muy indignados y enojados después de enterarse que José Luis Zavala, presidente del Grupo Cemza, pagó casi medio millón de pesos por el proceso del Distintivo de Empresa Socialmente Responsable (ESR), en lugar de pagar las facturas que debe.

El reconocimiento que entrega el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) y la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial (Aliarse), tiene un alto costo económico, pues cobran desde la inscripción hasta la estatuilla o placa que entregan a las empresas ganadoras.

En el caso de Cemza pagó un costo de inscripción de 303 mil pesos por sus cinco filiales Oceamar, Enermar, Maren, Presco y el corporativo, además de 40 mil pesos por las estatuillas que recibirán y otros costos por el evento que realizarán en próximos días, llegando a casi medio millón de pesos.

Pero los empresarios cuestionan la veracidad de este reconocimiento, pues su primer punto es calidad de vida en su empresa y es claro que sus trabajadores vía outsourcing, no tienen prestaciones laborales y se les retrasa sus pago hasta por tres meses, y en ética es donde definitivamente no pasaría en una certificación seria por las acusaciones de huachicoleo por el aseguramiento de sus barcos Caleta y Go Canopus.

Y más ridículo es que lo certifiquen por vinculación y compromiso con la comunidad, ya que José Luis Zavala firmó un compromiso con el clouster de energía donde prometió dar contratos a los empresarios locales para ir en sociedad en los contratos con Petróleos Mexicanos pero solo los tomó como proveedores y peor aún, no les paga desde hace años por ese trabajo.