Chava Farías va por Diputación federal

“Yo sí estoy con mi partido, yo no soy chapulín”, afirmó el tres veces Alcalde de Candelaria, Salvador Farías González, tras registrarse como precandidato del Partido Acción Nacional (PAN) a Diputado federal por el segundo Distrito.

Chava se presentó ayer a la sede estatal del PAN acompañado de su familia para cumplir con las formalidades de la coalición “Va X México” (PRI/PAN/PRD) que establece la nominación en esta demarcación para un militante de Acción Nacional.

Afirmó que los campechanos necesitan representantes populares responsables que den la cara, porque ahora la actual Diputada federal por Morena es prácticamente desconocida en el Sur del estado.

“Necesitamos gente que dé la cara, que no se esconda de la gente cuando ganan, Chava está dispuesto a dar la cara, no queremos tener precandidatos o candidatos que cuando ganan se van a esconder a México y no vuelven a regresar a los municipios, ni a sus Distritos”, declaró.

Farías González es el único político campechano que ha sido electo Alcalde en tres ocasiones, significó que así como hoy le va bien a Candelaria, le irá también a Carmen, Champotón, Escárcega, Palizada y Seybaplaya, municipios que conforman el Distrito federal 02.

Envió un mensaje a los desertores panistas, asegurando que la lealtad es valiosa y hoy se quedan los que de verdad trabajan por la gente.

“Sí mi partido no me iba a dar nada, me iba a quedar a ser Alcalde, la verdad que a estas alturas hay militantes del partido que nada más buscan el beneficio propio, eso no le interesa a Chava, no tengo ambiciones por dinero, por eso nos va bien y nos irá mejor en el segundo Distrito 02”, resaltó.