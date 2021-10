Chiapanecos y tabasqueños, dueños de la calle 53

El tema del ambulantaje continúa siendo al parecer la historia de nunca acabar, pues para las administraciones públicas de cualquier Ayuntamiento se ha desbordado durante la pandemia, pues en este caso los ambulantes señalan que todos a trabajar, sin embargo, existen leyes establecidas y convenios de protección del título de Patrimonio Cultural que pudieran ser puestos en riesgo y esto significaría la ausencia de turismo e inversiones.

La situación que continúa afectando a locatarios del Mercado Principal “Pedro Sáinz de Baranda” que no están de acuerdo al excesivo número de vendedores ambulantes que en últimas fechas se ha multiplicado por toda la arteria. Acusaron ser víctimas de competencia desleal, al señalar que es injusto que se les brinde oportunidades a quienes vienen de otros estados como Chiapas y Tabasco a vender a Campeche y se deja a un lado a los locatarios de la entidad, quienes todo el año hacen su mayor esfuerzo por mantenerse activos y en temporada alta como lo ha sido la temporada decembrina se les deja un lado y se privilegia a foráneos.

Actualmente, también hay labores de ambulantes pero en la categoría de semifijos lo que los obliga a pagar por un derecho de piso impuesto a la Comuna. Los ambulantes que se encuentran laborando en la calle 53, en su gran mayoría de origen chiapaneco o tabasqueños, son trabajadores de algún “patrón” que aprovecha de sus condiciones y que pone a trabajar a hombres, mujeres y menores de edad en los alrededores del mercado principal y calles del Centro Histórico, para enriquecerse en esta temporada por la falta de actuar del Ayuntamiento, mientras que en la parte del corredor turístico no alcanzaban a llegar los campechanos, pues la mayoría prefiere comprar en donde tenga acceso primero.

La permanencia de decenas de ambulantes, además de generar una mala imagen, también genera una

terrible contaminación por la gran cantidad de basura que dejan y, sobre todo, porque en estos pequeños puestos se registran fuertes aglomeraciones que representan un peligro dada las circunstancias por la

pandemia actual.

Habitantes y comerciantes del Centro Histórico, han solicitado desde administraciones pasadas a las autoridades correspondientes que sea reubicado este sector, pues también comprenden que son gente que trabaja a diario para salir adelante, sin embargo, necesitan sitios más rentables y adecuados para ellos, por lo que resaltaron que urgen proyectos donde puedan ser establecidos por giros e incluso formalizarlos.

La falta de regulación del ambulantaje por parte del Ayuntamiento de Campeche no solamente ha afectado a los comerciantes del Mercado Principal “Pedro Sáinz de Baranda”, sino también a los comercios establecidos, que exigen que no se permita la instalación excesiva de ambulantes que quitan la venta a quienes si cumplen con las exigencias de la ley pagando un sin fin de permisos, ya que no cumplen con el reglamento para el comercio en la vía pública del municipio de Campeche.