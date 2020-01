Choferes, en contra del paro de transporte urbano

Dueños de los camiones los obligan a estar en el área de camiones estacionados, mientras que ellos se van a sus casas; acusan que no tienen prestaciones y cuando hay pinchaduras o reparaciones menores, hacen que los pague el operador del turno

Choferes del Sindicato Único de Trabajadores Unidos del Volante en Campeche se muestran en contra de un incremento a las tarifas del transporte público.

En entrevista, señalaron que la mayoría de los operadores que tienen asignadas unidades, han sido obligados por los concesionarios o presidentes de las empresas a que se mantengan en el paro.

-Los patrones no trabajan y ni siquiera se quedan en el plantón, pero a nosotros nos obligan -manifestó uno de los choferes, quien pidió no sea revelado su nombre por temor a represalias.

Si bien es cierto que durante varios años no ha subido la tarifa, también es verdad que la mayoría de las composturas, como pinchaduras de llantas o arreglo de luces, “las tenemos que cubrir los trabajadores”.

Asimismo, acusaron que no gozan ni de los mínimos derechos laborales, mucho menos condiciones adecuadas de trabajo.

Miguel Ángel Ramírez González, líder sindical, señaló que los descuentos a estudiantes y adultos mayores, generalmente los absorbe el chofer, ya que el concesionario solo reconoce un número mínimo, y cuando toca una ruta que se satura de estudiantes, “pues nos pega” en el salario.

El líder de los choferes hizo un llamado a las autoridades estatales para que no se deje intimidar y que aplique la Ley de Transporte a los concesionarios que insistan en este paro, que daña a los campechanos de menores recursos.

Aseguró que no hay argumentos para exigir el alza en el precio del pasaje, cuando una ruta en general, por ejemplo, en la que me encontraba trabajando te genera un promedio de 800 a mil pasajes, los dueños se quejan que por el estudiante o adulto mayor, pero nos generalizan el costo del pasaje al chofer a 6.20. Comentaban ayer que tienen gastos de salario, el chofer no tiene un salario base, tiene un porcentaje sobre lo que hace, sin embargo, si acarrea faltante por estudiante o adulto mayor el chofer debe pagar la diferencia.

-Comentaban también que pagan Infonavit, en ningún momento pagan o lo pagan directo pero uno se lo tiene que rembolsar y si en determinado tiempo el chofer no reembolsa el dinero en efectivo, no puedes trabajar hasta que no pagues, lo mismo con el Seguro Social que son 50 pesos diarios que tienes que abonar para que en el bimestre puedas pagar.

Dijo que son los operadores que tienen que pagar cursos de certificación, antidoping, resello y renovación de tarjetón, porque si no se encuentra al día con su documentación, no puede trabajar.

Agregó que a los choferes no le conviene el incremento del pasaje, “que pasó hace 6 años cuando lograron incrementar el pasaje, nosotros ganábamos un 12 por ciento y si doblamos un 15 por ciento, se hace el incremento del pasaje nos bajan el porcentaje hasta el 10 por ciento”.

Por último, refirió que si el Gobierno Estatal cede a los caprichos de los concesionarios, solo ellos se verán beneficiados, pues el chofer ganará un porcentaje menos y estarán en las mismas condiciones en las que trabajan.