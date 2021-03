Christian Castro, candidato a Gobernador por la Alianza Va x Campeche / “Gracias por confiar en mi”

El templete estaba listo desde la primera hora. Ahí, con su característico pantalón de mezclilla, camisa blanca con los tres colores de los partidos que lo cobijan y respaldan, el cairel en la frente, lo primero que dice a la multitud que lo vitorea es: ¡Gracias por confiar en mí!

Un hombre joven que está en la antesala del poder estatal ¿dando las gracias?, claro. Eso fue aplaudido con fuerza. Momentos antes se registró ante el Instituto Electoral de Estado de Campeche en una ceremonia sencilla y sin preámbulos como dictan los nuevos protocolos. Afuera de ahí, estaba el bullicio que sacudía el pavimento ardiente con el músculo partidista de tres siglas políticas.

¿No que los campechanos somos como cangrejos? ¿No que los campechanos no perdonamos a quien tiene éxito? Bueno pues el mito se derrumbó, Cristian que citó a su barrio bravo San Francisco que le quedaba a su derecha cuando construía su discurso, para referir su niñez, como si quedara muy lejana para su joven edad, derribó ese axioma al que tanto recurrimos cuando no te perdonan el éxito.

Pues Christian Castro es la muestra fiel de que cuando se quiere se puede. Lograron la unidad entre tres partidos que eran y son como el agua y el aceite; reunieron fuerzas, carácter y determinación para demostrar que trabajar en equipo en este Campeche áspero a veces, pero noble y amoroso con sus moradores, se puede. Por eso, el músculo partidista fue poderoso para que no extrañemos la cubeta de los cangrejos.

Dar las gracias te abre puertas. Castro Bello las dio convencido y agradecido a la concurrencia que esperaba con el grito de guerra de su candidato: ¡vamos a ganar! Arengó varias veces, ante el ondear de las banderas amarillas que agitaban los enchalecados del sol azteca y las blanquiazules que destacaban cerca del templete.

A las 11:45 fue el llamado a la misa política. Pero hay registros de que desde las 9 de mañana los simpatizantes empezaron a llegar. El protocolo de salud se cumplió a cabalidad. No sólo la temperatura con la escueta pistolita, también te bañaban de alguna sustancia. Y claro el gel anti bacterias que no sirve para los virus pero ha sido el gran negocio. Desde un costado De la Iglesia de San Francisco cerrado con vallas y del otro lado donde el monumento al pescador eran las garitas de acceso. La invitación decía que el código de vestir era de camisa blanca. Pero claro llegaron los de rojo y verde, los de azul y amarillo. Bueno hasta las sillas y los bastones se contonearon para darse un espacio.

Mayavisión desplegó su equipo de transmisión en vivo. Decenas de celulares captaban las escenas y transmitían en vivo. Después en las redes sociales pretendían competir vía las “vistas” de los que siguieron en vivo el evento. Hasta comparativos de los ingresos de los grandes con los pequeñines.

Cómo la canción: ¡músculo, músculo, puro músculo! Así se veía. Toda la avenida de cabo a rabo llena. Los tres partidos arroparon al candidato. Llegó puntual, la batucada estaba a todo lo que daba. Los personajes por ahí, los panista que ya se sienten parte del gabinete como Barón González que le dice a todo mundo que va a ser secretario de Educación miraba con la nariz chata hacia las alturas o el tal Darío y Loncho, que se sienten parte del gabinete. El zurdo Canul paseando su humanidad con banderita del sol azteca en ristre buscando a su amado líder, Bagdadi Estrella. Rodaron las piedras y se encontraron. Ricardo Ocampo, acompañado por la señorita Santander para que lo condujeran. Se les reconoce a leguas, pero el sol a rajatabla rompía molleras, los bufidos provocados por el barbijo y los lentes oscuros, algunos de Oxxo pero algunos de alta gama con las marcas a todo color.

El candidato llegó a concluir un largo proceso partidista. Hizo su arribo por el antiguo malecón Miguel Alemán, que antes remataba en la ya citada Iglesia de San Pancho. De ahí hasta la puerta del IEEC, fue un lento avance con los saludos y las selfies. Muy organizado para evitar a los francotiradores que ahí estaban al acecho. El calor humano creo fue más potente que la canícula.

El discurso fue contundente y directo. No largo y fastidioso. Ahí sí demostró Christian el manejo de su juventud. Tanto por el sol como por la claridad se lo agradecieron. Cada vez que levantaba el puño para afirmar y reafirmar sus palabras, un mar de manos cerradas para confirmarle ahí estaban. Fue impresionante esa comunión. Ya se veía desde que los jilgueros arengaban.

Castro Bello nos confirmó que tiene la certeza de que va a ganar y que va a seguir construyendo la grandeza de Campeche. “Vamos juntos a defender a nuestro Estado”, dijo al calificar como hecho histórico que tres militancias se encontrarán ahí congregadas. Dijo que estaban unidos con un mismo fin, “para evitar que nuestro Estado sea totalmente destruido, porque la construcción de nuestro Campeche ha costado muchos años, pero la destrucción -si los permiten- la pueden lograr en tan solos pocos años”.

Yo no quiero eso para nuestro Estado ni para nuestras familias dijo, mientras caminaba con control escénico micrófono en mano, “por eso esta colación de Va x Campeche, no solo es una coalición de nombre, porque tenemos que ir juntos para salvar el campo, para salvar a la pesca, para que regresen todos los programas sociales que nos han sido arrebatados por Morena”.

Aquí encendió más ánimos cuando hizo referencia al partido de Amlo. Hay tanto que reclamar. Les propuso que juntos pueden construir el Campeche del futuro. “Pero también juntos vamos a ganar y a demostrar cómo se hace un gobierno de coalición”. Aquí los azules y amarillos, se miraron para decirse entre sí, “vamos bien, hicimos bien”. Un gobierno, describió, en el que no van a haber pretextos ni a culpar al pasado. Un gobierno, agregó, en el que va a haber soluciones y cercanía. Y lo más importante, confirmó, “le vamos a devolver la grandeza a nuestro Estado, para lograr el mejor gobierno de la historia de nuestra entidad.

Cuando empezó a gritar con fuerza, ¡juntos vamos a ganar!, subieron para acompañarle, Segovia, Cámara y Medina, pero también Pablo Ángulo, una especie de fuerza del Comité Nacional.

El entusiasmo creció, los gritos de ¡bravo!, fueron un estruendo. Tanto como cuando citó a Morena que mucho ha destruido en nuestras vidas sin distingo de algún sector. Pero para eso construyeron la unidad y el trabajar juntos, como lo ofreció Christian, en unidad ante todo.

