Christian Castro se compromete con artesanas

En Calkiní y Dzitbalché nunca debe faltar agua, drenaje, luz, pavimento, seguridad y servicios de salud, afirmó Christian Castro Bello durante una reunión con artesanas y mujeres priístas, panistas y perredistas.

Desde el norte del Estado, afirmó que Campeche del Futuro, no es otra cosa que garantía para que en los municipios sus habitantes cuenten con los servicios necesarios para una vida digna, la que no se vea interrumpida por ocurrencias o decisiones de gente que no conoce el estado.

Familias que festejaron el Día del Artesano invitaron a Christian para dialogar con ellos y exponerles sus inquietudes; ante ellos reconoció el legado y el aporte cultural de Calkiní y Bécal a través de su actividad artesanal.

“Soy una persona de trabajo y me comprometo a trabajar a lado y codo a codo con ustedes, para levantarnos de esta crisis que nos trajo la pandemia y se tradujo en menos turistas y menos ingresos para sus familias”, declaró.

Primero, visitó a una familia de la localidad de Bécal quienes se dedican a la elaboración de sombreros y otras piezas artesanales, ellos han visto disminuir sus ingresos consecuencia de la baja del turismo por efectos de la pandemia.

En Dzitbalché, Christian dejó en claro que las mujeres del Camino Real son claven en el Campeche del futuro que deseamos.Mujeres le manifestaron su respaldo para una campaña exitosa, que permita el triunfo el próximo 6 de junio, y para proteger al estado de la desgracia que genera Morena, “para que ellas y sus familias vivan en un estado seguro, justo y con oportunidades”.

Y agregó, “la historia de mi vida está marcada por los logros de una mujer que sacó adelante a mi familia, una realidad que viven miles de familias en Campeche. Ustedes dan todo por sus familias y por eso, yo daré todo de mí por ustedes”.Manifestó que se mejorarán servicios de salud para que todas las mujeres tengan a su alcance tratamientos para sus enfermedades, medicinas cuando las necesiten y la atención médica para ellas y sus hijos.