Christian gana la elección

“Los campechanos optaron por un gobierno de continuidad, de unidad, paz y tranquilidad, cercano a las familias”, indicó Christian Castro Bello.

Muy buenas tardes, antes que nada, quiero agradecer y felicitar a todos los ciudadanos que formaron parte de este gran proceso democrático, los que formaron parte siendo funcionarios casillas hay que reconocer que este proceso electoral fue un proceso hecho por los ciudadanos, en donde deciden los ciudadanos.

Por otra parte, agradecer a todos los campechanos, a las campechanas por haber creído en este proyecto, por haber creído en su amigo Christian Castro, por haber creído en la coalición y por supuesto de manera muy especial a mi partido Revolucionario Institucional gracias por ese gran trabajo, gracias a todas las estructuras, gracias a toda nuestra gente de todos los municipios, no puedo dejar de reconocer el gran trabajo de nuestro amigos, hermanos, aliados como es Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, por ese esfuerzo que hemos hecho en esta coalición en la que hemos logrado un triunfo histórico donde gana Campeche, no gana Christian Castro, aquí han ganado los ciudadanos y desde el día de hoy empezaremos a darle vuelta a la página, empezaremos a construir y no destruir, Campeche ha elegido a un gobierno de unidad, estable, por un gobierno donde reine la paz y la tranquilidad, pero sobre todo un gobierno cercano a sus necesidades y cercano a las familias, juntos esta coalición no solamente quedara acá, también formaremos un gobierno en equipo, con mujeres y hombres probados de alta categoría y alta honestidad.

Juntos vamos a construir el mejor Campeche de nuestra historia y juntos vamos a construir el mejor gobierno de Campeche.

No les voy a fallar.