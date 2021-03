Christian revira y censura desatino de adversaria con indignación

Indignante que Layda Sansores San Román y Morena estén a favor de un hombre acusado de violación como Félix Salgado Macedonio, opinó el candidato de la coalición Va X Campeche Christian Castro Bello.

Tras participar en el evento alusivo al Día Internacional de la Mujer, donde el Revolucionario Institucional (PRI) reconoció a mujeres destacadas de todo el estado, el abanderado fue cuestionado por la polémica que desató la candidata morenista.

Afirmó que Layda Sansores debería ser solidaria con las mujeres, dando su apoyo incondicional y no poniendo en duda su testimonio por mero compromiso político.

“Una total indignación que precisamente siendo mujer, por querer quedar bien con sus patrones que la palomearon para que sea candidata, sea el colmo que esté a favor de un hombre que sin duda ha sido acusado de agresiones sexuales”.

“A mí me parece, se los digo de verdad, es denigrante, sobre todo, viniendo de una mujer, que no busque el apoyo para las mujeres… yo totalmente no estoy de acuerdo, ya las autoridades de aquel estado pues tendrán que realizar su trabajo, pero me parece una manera totalmente irresponsable de la señora, pero también de ese partido”, declaró.

Lamentó que Morena, lejos de respaldar a las mujeres, haya retirado diversos apoyos que contribuyen a su desarrollo. Aseguró que las protestas no son por gusto, ni están manipuladas como afirma el Presidente, sino que son una respuesta al hartazgo que existe en entre ellas.

“Son millones de mujeres que ya están hartas que sean agredidas, están hartas de no recibir las atenciones, están hartas de no recibir los espacios, y bueno, qué les puedo decir, nosotros estamos trabajando para tener el mejor Gobierno en Campeche para las mujeres, porque sabemos que las mujeres son las que verdaderamente han forjado este estado, son el pilar de la familia, el pilar de la sociedad, pero también hay que decirlo, las mujeres son todo, son los que nos dan la vida y no puede ser, es inaudito que no se le pueda dar un apoyo a las mujeres”, apuntó.

Christian consideró que las mujeres no están inventando una acusación de esa gravedad, y los partidos políticos lo último que deben hacer es poner en duda sus afirmaciones, por el contrario, deberían darles acompañamiento y garantizarles protección.

“Imagínate, estamos a punto de iniciar un proceso electoral, en el que hay una mujer que busca llevar las riendas de nuestro estado y que prácticamente desde ahorita le está dando la espalda a las mujeres ¿Eso queremos para Campeche? Al menos yo no, por eso voy a trabajar muy fuerte para que las mujeres en Campeche, merezcan y sean respetados”, apuntó.