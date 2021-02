¡Christian ya es Candidato de la mejor Alianza de todos los tiempos!

Juntos el PRI, PAN y PRD construirán el Campeche moderno que tanto anhelan las nuevas generaciones

“Esta es la primera piedra en la muralla de unidad, fraternidad y trabajo que nos defenderá de los peligros que acechan a esta hermosa tierra. Hoy tenemos que reforzar estas murallas, para que estos piratas electorales no vengan a saquear y a destruir nuestro estado”, afirmó Christian Castro Bello tras rendir protesta como candidato a gobernador de la coalición Va X Campeche.

Ante los Presidentes Nacionales del PAN, Marko Cortés Mendoza; del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas; y del PRD, Jesús Zambrano Grijalba, hizo un llamado a dejar las ideologías a un lado y concentrarse en la construcción del Campeche del Futuro.

Reconoció que por años, los tres partidos fueron antagonistas, pero hoy los une algo más grande la protección de México y de Campeche, amenazada por la sombre de Morena y su forma de Gobierno que ha mostrado una tremenda ineptitud para conducir al país.

“En nuestra alianza, no queremos que Campeche sea parte de esta destrucción. No me gustaría ver que nuestro estado sea arrasado por los malos Gobiernos. Por eso, daré todo de mí para proteger a Campeche. Porque yo nací, crecí, y moriré en esta tierra”, dijo.

Apuntó que “este año, los campechanos definirán el futuro del estado y de sus familias. Delante de ellos tienen dos alternativas, dos Campeches con rumbos distintos: por un lado, están quienes dicen que nada sirve, que se tiene que empezar de cero. Lo que no dicen es que, para ellos, empezar de cero significa destrucción”.

Destacó que los resultados de Morena están a la vista y esos son inseguridad, desempleo, crisis económica, “a Morena no le importan los temas de las mujeres, destruyen las instituciones que por años han beneficiado a la gente y Gobiernan con una ineptitud criminal”.

“Su ineptitud durante la pandemia costó millones de empleos, millones de sueños e incluso cientos de miles de vidas. Donde Gobierna Morena hay un cambio constante porque reina la inestabilidad”, asentó.

Ante los dos candidatos a Diputado federal, los 13 aspirantes a Alcaldes, 21 a Diputados locales y 22 a Presidentes de Juntas Municipales, sostuvo que trabajará de la mano con el Gobierno federal de Morena aceptando los programas que sí estén dando resultados.

Christian anunció que el suyo será un Gobierno plural que rescate lo mejor de los tres partidos, como el Seguro Popular creado por un Gobierno panista, reforzado en el sexenio priísta y eliminado por Morena, “vamos a crear el Seguro Popular Campechano”.

“También, vamos a proponer la creación del programa Médico en Casa, que creó un Gobierno perredista en la Ciudad de México. Será un acto de justicia para las generaciones que construyeron nuestro estado, pues llevaremos servicios de salud a los adultos mayores sin que tengan que salir a exponerse”, comentó.

Recordó su paso por la Sedesol (hoy Sebien) que lo llevó a recorrer Campeche de punta a punta llevando beneficios de Prospera, programa social enfocado a erradicar la pobreza, dio esperanza de que estos beneficios volverán a reflejarse en las casas de los campechanos.

“Morena desapareció Prospera, dejando en total abandono a las mujeres y a sus familias. Lo destruyeron porque fue una creación del PRI. Por eso cuando ganemos, tendremos el programa Campechana Prospera”, enunció.

Castro Bello remarcó que en lo inmediato está reforzar todas las estrategias que tienen a Campeche como ejemplo nacional en el manejo de la pandemia; reconoció el trabajo del Gobernador Carlos Miguel Aysa González y precisó que van por mejores acciones que incluyan la reactivación económica, generación de empleos y mayores condiciones de salud para la gente.

Insistió que todo será posible sí los campechanos sin distinción de colores o partidos salen a la calle a ser parte de la construcción del mejor Campeche de la historia. Recalcó que la unidad será la pieza fundamental para alcanzar la victoria más grande.

“Hoy nos une el amor por nuestro estado porque enfrente tenemos una amenaza que pretende hacerle daño, que viene a destruir lo que hemos construido juntos por décadas”, mencionó.

El candidato detalló que juntos PRI, PAN y PRD construirán el Campeche moderno que tanto anhelan las nuevas generaciones. Resaltó que será un candidato de tiempo completo, dedicado al 100 por ciento a caminar calle por calle, colonia por colonia, comunidad por comunidad y municipio por municipio.

“Este candidato hace el compromiso con todos ustedes: ¡Que va a trabajar incansablemente! ¡Me voy a romper el lomo para que juntos salvemos a Campeche de la desgracia que significa Morena! ¡Esta alianza Va por los que menos tienen! ¡Va por los adultos mayores! ¡Va por los jóvenes! ¡Va por las mujeres! ¡Va por sus familias! ¡Y Va por Campeche! ¡Vamos a ganar!”, concluyó.