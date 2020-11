Chunkanán en total abandono

CH U N K A N À N , H e c e l c h a k á n . E l Presidente municipal José Dolores Brito Pech junto con el comisario Luis Alfonso Perera, tiene en el abandono a la comunidad de Chunkanán, por lo que los pobladores se vieron en la necesidad de tener que cerrar las calles del centro por las pésimas condiciones en el que se encuentra. Los pobladores dijeron que están cansados de falsas promesas, por parte de las autoridades, quienes nunca dicen que no, pero tampoco se ve para cuando se les cumpla. ante esta negativa decidieron cerrar el paso con piedras y troncos debido a las malas condiciones en que se encuentra, y colgaron pancartas exigiendo a la autoridad cumpla con sus responsabilidades y promesas de campaña, ya que hasta el momento no se nota el trabajo.

Las constantes lluvias que han caído últimamente, ha provocado encharcamientos en esta calle del parque de la comunidad, y para evitar problemas a las personas deciden cerrarlo. Pero indicaron que es penoso hacer este tipo de acciones todo por una autoridad inepta que no cumple con sus labores.

Entre las pancartas que colocaron se encuentra “esto no es un capricho sino una necesidad, el estancamiento de aguas es criadero de moscos que son portadores de enfermedades, como el Dengue, Chikungunya y Zika, exigimos un derecho como ciudadanos y es una obligación para ustedes atender nuestras necesidades, ya que necesitamos un pozo de absorción. Señor comisario municipal Luis Alfonso Perera, nos prometiste resolver este problema y te queremos aquí para que lo recuerdes por si se te olvidó, atentamente habitantes de Chunkanán”.