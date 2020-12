“Circo tiktoker”, califica Pedro Cámara y Valladares no es la voz del PAN

“El circo es parte de lo que hoy por hoy se ve mucho en los tik toks”, aseguró el Presidente Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Pedro Cámara Castillo, quien calificó como un incidente personal la guerra de declaraciones entre Yolanda Valladares Valle y Abraham Bagdadi Estrella.

El pasado lunes, la ex Presidenta panista aseguró que en 2018 el líder moral del PRD le ofreció 50 millones de pesos para traicionar a Eliseo Fernández Montúfar; Bagdadí se defendió afirmando que ese dinero (de haber existido) no habría sido rechazado por la “Jefa Yola”.

Cuestionado por esta situación, y el hecho de que pudiera frenar la coalición que el PAN busca con el PRD, donde Bagdadi Estrella es mencionado como precandidato a gobernador, fue tomada como un hecho aislado que no repercutirá en la relación que construyen ambos institutos políticos.

“Es un tema que se tendría que analizar en un contexto personal… porque hoy por hoy la señora (Yolanda Valladares) no representa, no es la voz del PAN, y yo no puedo hablar a nombre de un supuesto sí paso o no paso, o lo que pueda estar sucediendo en otro partido”, declaró.

Pedro Cámara consideró que el tema debe ser resuelto por los dos implicados, sin que ello trascienda al círculo de sus partidos políticos; incluso, ironizó con el pasatiempo en tik toks de su antecesora en el cargo.

“Sí me preguntas algo del partido que pueda tener con relación lo contestare, pero no tiene nada que ver ese incidente con nosotros, creo que el circo es parte de lo que hoy por hoy se ve mucho en los tik toks”, refirió.

Remarcó que el PAN está ocupado en la construcción de acuerdos, y como dirigente ha producido la unidad, aunque está no signifique que todos estén de acuerdo. En ese sentido, habló de un albiazul cohesionado con cuadros fuertes para competir en 2021.