Ciudadanía no le cree a Layda

Además hace muchos años que no vive en el Estado de Campeche; en las anteriores ocasiones que ha buscado la gubernatura ha recibido el rechazo del pueblo

Layda Elena Sansores Sanromán tiene muchos años de no vivir en el Estado de Campeche, prefiere vivir en la Ciudad de México donde tiene su poder político, sin embargo, por quinta ocasión quiere jugar por la gubernatura del Estado a pesar de que las anteriores ocasiones el propio pueblo le ha demostrado que no la quiere, ahora con la pésima actuación del gobierno federal y los legisladores locales su historia seguirá igual.

No hay reactivación económica, Petróleos Mexicanos no llego a la isla, la refinería la mandaron a Dos Bocas en Tabasco por ser el terruño del presidente y no acabaron con la corrupción en la asignación de contratos y prueba de ello es Felipa Guadalupe Obrador Olán, prima del mandatario federal, entre otras muchas cosas, todo fue un engaño y por ello la gente ya no confía en Andrés Manuel, Morena, ni sus diputados.

¿Con que cara van a salir los candidatos de Morena a pedir el voto? Ellos no tienen memoria, piensan que todo lo que hacen está bien, pero la gente tiene memoria, no olvida que los legisladores los dejaron solos durante tres años y que nunca apoyaron cuando se presentaron desastres naturales, que solo viven dentro del partido buscando una oportunidad para seguir viviendo del erario, todo eso se lo cobraran en las urnas, la gente no perdona a esos políticos que dijeron ser el cambio y resultaron más de lo mismo.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador también incumplió en los proyectos que tenían para Petróleos Mexicanos, no alcanzaron las metas de producción, la petrolera mexicana sigue cayendo a un precipicio económico y no hay forma de que esto pare, simplemente pusieron a gente incapaz, sin los perfiles, ni la experiencia necesaria para lograr por lo menos mantener a Pemex.