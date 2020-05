Ciudadanía perderá su patrimonio en las casas de empeño: Améndola

“En el tema de la casas de empeño que se haya declarado como actividad esencial, es un reconocimiento implícito de la situación actual que se vive en el país”, aseguró el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Víctor Améndola Avilés.

En entrevista dijo que con esta declaración, se reconoce el problema por el que se está pasando en México, y que derivará precisamente en llevar a la gente a empeñar sus cosas.

“Es muy delicado tener un discurso por fuera triunfalista, que a veces cae de irresponsable y con las medidas que se están implementando, se muestren otra cosa, y la terrible situación que atraviesa México”, dijo.

Señaló que el impacto que se tendrá con todo lo que se tendrá con esta pandemia, será diferente, pero complicado para todos, ya que levantarse les costará más a los empresarios y a las personas que no cuentan con un ingreso fijo.

Indicó que, si bien es algo “bueno” las casas de empeño, pues la gente no tendrá otro remedio para poder continuar con el confinamiento y sin poder tener ingreso, sin embargo, deberá la Profeco vigilar que no haya abusos por parte de ninguna casa de empeño.

“La ciudadanía con esto empezará a perder el poco o mucho patrimonio al acudir a las casas de empeño, ya que la situación a estos dos meses de encierro no está nada bien”, dijo.

Améndola Avilés dijo que está situación del Coronavirus no sólo dejará una situación económica brutal, sino que también las dejará sin parte de su patrimonio que mucho trabajo les ha costado obtener.

Al final, el líder del Sol Azteca exhortó a los ciudadanos que si es sumamente necesario empeñar algún artículo y no queda otra opción, pues que así sea, pero también deberán de recorrer todas las que se tengan, pues no siempre el interés es el mismo y pueda ser pagable para que no pierdan el artículo.