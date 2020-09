Ciudadanos dan visto bueno al II informe de AMLO

La mañana de ayer martes, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador a través de un mensaje a los ciudadanos, rindió su segundo informe de actividades mismo que a decir de los ciudadanos lo aprueban y dicen estar a favor de algunas acciones, aunque también existe cosas donde solapan la corrupción.

Para los ciudadanos, los dos años que lleva al frente el Presidente de la República Mexicana, ha fortalecido la lucha en contra de la corrupción, además de la activación de programas que reciben personas de bajos recursos y que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos.

José Luis Vázquez dijo que existen sus beneficios, pero también hay cosas malas, sin embargo, son más las acciones que se ven en favor del pueblo en tan poco tiempo, como son dos años de su gobierno.

Hermilo García Hipólito manifestó que se espera que se continúe ayudando a los más pobres, aunque yo no he recibido ninguno de los beneficios, se de gente que lo necesita, esperamos siga así, combatiendo la corrupción que tanto daño nos han hecho.

Rodrigo Vior, dijo que está con Andrés Manuel, pues en verdad han existido otros presidente de la república que han robado mucho, no le han dado nada al pueblo y solo prometen, no cumplen, este ahora vemos varios programas sociales y no se ve tanto derroche con cosas de lujos como los anteriores.