Ciudadanos deben ampararse para obligar a Comuna cumpla con alumbrado de Costera: Alfredo Cardeña

Los vecinos afectados por la falta de alumbrado son los encargados de exigir a través de un amparo, al municipio que cumpla con el pago del adeudo ante la CFE y que se restablezca el alumbrado público en la costera, señaló el Presidente del Colegio de la Barra de Licenciados en Derecho de Campeche A.C., José Alfredo Cardeña Vázquez.

Dijo que habría que alegar que así como todos tenemos derecho a tener una buena calidad de vida, así como tenemos derecho al agua potable, tenemos derecho a servicios públicos, entre ellos el alumbrado público es un servicio que los ciudadanos pagamos con nuestros impuestos en específico el impuesto predial.

“Los vecinos de esta área o colonia pueden interponer una especie de amparo en contra de la autoridad responsable que en este caso es el municipio de Campeche, y pedir al Juez de Distrito alegando una violación a sus derechos humanos a una vida digna y a la seguridad, con dicho amparo se tiene que obligar a la autoridad responsable a que cumpla su obligación”, señaló.

Esta puede ser una de las vías en las que se puede hacer cumplir a la Comuna y tiene que ser por parte de los vecinos, pues tienen que acreditar que hay un interés legítimo, es decir, si viven en otro sitio lejano al área de la costera no tendrías porque ampararte dado que no hay una afectación por la falta de alumbrado en la zona.

Tienen que ser los vecinos de la zona de Palmas, Solidaridad Nacional, por ejemplo, esos podrían quejarse.

“A los usuarios de vehículos que van hasta Presidentes de México, toda esa zona de la ciudad, todos los que tengan interés pero no podría ser alguna instancia de gobierno porque el juicio de amparo protege los derechos de los gobernados contra los gobernantes, no soluciona problemas entre los niveles de gobierno, no puede el gobierno del Estado ampararse contra el municipio, eso no ocurre, sería desechado, tendría que ser un ciudadano por la propia naturaleza del problema”, argumentó.