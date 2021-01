Ciudadanos no creen en falsos políticos como lo son en Morena

Estos políticos solo buscan vivir del pueblo, en primer lugar, Sansores San Román, se fue de Campeche para ser alcaldesa de Álvaro Obregón porque ahí nadie la conoce

Es una vergüenza que el partido Movimiento de Regeneración Nacional -MORENA-, se cuenta con personajes políticos como Layda Sansores San Román, quien ahora arropa a Pablo Gutiérrez Lazarus, el cual, está en un proceso jurídico, sin embargo, la candidata a la gubernatura busca tener a bandidos a su lado, así lo refirió Marcelo Rosario Arcos, presidente de la Unión de Ciudadanos y Gestor Social en Carmen.

La persona, dijo estar en contra de ese tipo de políticos que solo buscan vivir del pueblo, en primer lugar, Sansores San Román, se fue de Campeche para ser alcaldesa de Álvaro Obregón porque ahí nadie la conoce, y ahora quiere ser Gobernadora por Campeche, lo que no sabe es que está –quemada- políticamente, porque siempre ese ha sido su capricho de mandar al pueblo campechano, pero los ciudadanos no creen en promesas que nunca cumplirá.

-Si hablamos de Pablo Gutiérrez Lazarus, es un sinvergüenza que nunca le cumplió al pueblo de Carmen. En su mandato como presidente municipal, solo benefició a sus amigos y familiares, pero nunca se preocupó por las necesidades de quienes le dieron el voto de confianza para ser edil. Hoy todos los carmelitas conocen que tipo de persona es y hasta donde llega su ambición por seguir en la política-, resaltó.

Para colmo, señaló que existe cierta inconformidad entre quienes militan en MORENA, e incluso hace días un grupo de personas que estaban en ese partido político renunciaron porque no creen en ese tipo de políticos que solo los utilizaron. Pero también quienes son militantes en Campeche, no están de acuerdo con que Layda Sansores arrope a Pablo Gutiérrez, además, que un partido político resalta por contar con perfiles serios y responsables.

Antes de finalizar, agregó que el pueblo de Campeche y Carmen, conocen en quienes se burlaron de ellos, por eso, que en las próximas votaciones les darán una lección a los que se dicen tener el poder, porque el único que decide quién quiere que los mande en el gobierno del estado, son los ciudadanos. El pueblo no quiere más mentira de políticos que vienen de otro lugar a querer engañar o bien quienes no aclaran ciertos recursos que no aparecen en la administración pasada del municipio del Carmen.