Clama Iglesia Católica por limosnas, no hay ni para pagar la luz

La Iglesia Católica necesita realizar misas presenciales para recibir la donación de los fieles y no se les dificulte el pago de diferentes servicios como la luz, agua y teléfono, reconoció el sacerdote Francisco Velázquez Trejo.

Durante una misa transmitida en redes sociales desde la Catedral campechana, pidió a la comunidad católica de hacer depósitos a la cuenta de la Catedral, para poder solventar los gastos que se les han juntado en este mes.

“A todos los hermanos que están siguiendo la santa misa, ya saben que hay personas que se dedican atacar a la Iglesia, pero quiero comentarles algo, recuerden cuanto tiempo tenemos sin misas con feligreses, yo creo que empezamos a finales de marzo y yo como responsable necesito que no nos corten la luz”, señaló.

“Aunque ya dije si yo no tengo para pagar la luz que la corte, ¿qué voy hacer?, ¿Qué me enferme? o se me quita el sueño, si no tengo para pagar y la cortan, pues que la corten, nada más vengo a la misa y le digo a la gente que no tenemos luz. ¿Qué quieren que hagamos chamacos?”, agregó.

Velázquez Trejo, comparó la situación con las personas que se han quedado sin trabajo y tienen que pagar los diferentes servicios que requieren en su casa, “¡ay no! ¿cómo le hace la pobre gente que no tiene trabajo, que no tiene dinero y le llegan los recibos de luz? y ¿si se la cortan? y ¿si tienen enfermos?, no Dios mío”.

“Entonces todos nuestros hermanos que están viendo la santa misa a través del Facebook, he pedido el favor que pongan el número de cuenta de la Catedral, con algo que nos ayuden aunque sea un peso, pero ayúdenos, porque yo me la estoy viendo difícil, no solamente hay que ver luz, agua y teléfono, sino también las personas que se les da la semana, los que ayudan a los sacristanes. Entonces ojala los que sigan la misa, digan, vamos ayudar a la Catedral, al padre Francisco, vamos a mandarle cada 8 días una ayuda para los gastos”, manifestó.