CNTE desaprueba a titular de Seduc

Silverio Tuz Góngora, representante estatal de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), rechazó la designación de Raúl Pozos Lanz como nuevo titular de la Secretaría de Educación, toda vez que le falta experiencia en el sector.

Reconoció su paso por la Secretaría en otro sexenio, sin embargo, aseguró no sienta las bases para poder desenvolverse y brindar soluciones inmediatas al magisterio.

Precisó que se debió colocar en el cargo a un perfil más idóneo y que su desempeño sea 100 por ciento docente, ya que a Pozos Lanz se le ha visto desenvolviéndose más en el ámbito político.

“Esperemos que me equivoque, pero no nos parece que haya sido lo correcto, pues el perfil que debe tener un Secretario de Educación es ser maestro. Es como poner a un docente en un hospital, no tiene nada que hacer ahí”.