CNTE no regresa a clases

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) continúa con la misma postura, de que no hay las condiciones para el regreso a clases presenciales aun así sea de forma escalonada, como han anunciado las autoridades, manifestó, su representante en Campeche, Silverio Tuz Góngora. Consideró, que es importante que la mayoría de la población este vacunada, para evitar rebrotes de casos, como ya hay en la comunidad de Nohakal, ya que de nada sirve que solo los docentes y adultos mayores estén vacunados sin en la movilidad de alumnos hay el riesgo de contraer el virus.

“Con esta decisión que se está determinando de que va ser escalonada y se va empezar en las escuelas de las localidades, vemos también que es un gran riesgo que se está tomando, porque puede iniciar un brote de Coronavirus y va agravar la situación y porque lo sostenemos, porque en el traslado de los niños pueden contraer el virus y contagiar a sus padres que no han sido vacunados, además, de que aquí en el municipio de Campeche en Nohakal ya se ha reportado casos”, señaló.

El líder de maestros, sostuvo que no es una buena decisión la que tomaron autoridades educativas y sanitarias, ya que actualmente no hay las condiciones, no todos los maestros han sido vacunados, ni mucho menos la mayoría de los ciudadanos y hay escuelas que no están listas para garantizar seguridad a la comunidad escolar.

“Los maestros del CNTE hemos manejado un posicionamiento que presentamos el año pasado, que vamos a regresar cuando se tengan todas las condiciones necesarias para el regreso a clases presenciales y no las hay, estamos viendo que hay rebrotes en varios puntos hasta en las localidades alejadas”, reafirmó.