CNTE y colectivos contra decisión de 4T de tercera fase de escolar

Al entrar en vigor la tercera fase de un retorno seguro a las escuelas para clases presenciales luego del confinamiento por la pandemia de Covid-19, el próximo 27 de septiembre, sindicatos y colectivos se mostraron en discordia del anuncio del titular de la Secretaría de Educación, expresándose unos a favor y otros en contra.

La primera etapa del Plan Estatal de Reactivación de Clases Presenciales de manera escalonada, fue el pasado 19 de abril de este año y la segunda el 30 de agosto. El representante estatal de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Silverio Tuz Góngora, se manifestó en resistencia al anuncio debido a que no se garantizaron las condiciones óptimas en los planteles, ni de los que se pretenden abrir el próximo lunes, para que los alumnos y docentes asistan con responsabilidad y tranquilidad.

Además, criticó la falta de planeación en la que se sumergió el titular de la SEDUC por apresurar anuncios y dar avance al retorno a las aulas, sin embargo, dijo que esta decisión solo representa más trabajo para los docentes, ya que además de trabajar en el aula con los que asistan, deberán dar seguimiento a quienes decidan no hacerlo, tal y como se han estado manejando desde hace varios meses.

“Estamos viendo que aquí lo que pretenden hacer es una carga de trabajo a los compañeros que van a trabar de manera presencial y otros no, hasta ahora no tenemos claro cómo se manejará, si supervisaron las escuelas, qué se hizo para que ese retorno sea de manera seguro pues no todas las escuelas cuentan con todas las condiciones necesarias, los salones no están limpios o hay carencias de agua y luz”, señaló.

Coincidió en la postura de la CNTE, Álvar Sosa Herrera, representante del colectivo “Frente de Trabajadores de la educación” quien lanzó un último llamado al Secretario de Educación para que se tome el tiempo de recorrer escuelas de todos los municipios y conocer realmente el contexto por sus propios ojos, principalmente de las comunidades rurales.

“Las escuelas rurales son las que necesitan mayor atención, sobre todo las que están con más de mil habitantes, solo necesitamos de la conciencia del Secretario, de que las escuelas no tienen la infraestructura, siguen habiendo reportes de falta de luz y agua, bajo estas condiciones ¿cómo esperan que los niños se laven las manos o mantengan higiene luego de ir al baño?”.

Señaló que la labor de los dicentes se vuelve cada vez más pesado cuando se someten a un triple trabajo “porque hay alumnos se conectan, otros no y hay que llevarles los cuadernillos, y los que vayan de manera presencial. Incluso estamos trabajando fines de semana en horarios alternos, hay que imprimir cuadernillos, y sí considero que no hay una planeación adecuada”.

Por su parte, el Secretario General del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México (SITEM), Carlos Chan Queb se pronunció a favor de que se retornen a las escuelas, ya que es una realidad que tarde o temprano se debe de afrontar, sin embargo, estarán pendientes de que se cumplan con los protocolos sanitarios y de que las escuelas que vayan a recibir a los alumnos a partir del lunes 27 de septiembre, cuenten con lo necesario ya que velarán por los derechos de los agremiados y por la salud de los alumnos.

“Hay que regresar a clases presenciales sí, para que vayamos retomando la educación en el Estado y en el país, es importante, pero también es indispensable que las escuelas verdaderamente sí estén aptas para poder hacerlo. En el Plan estatal de regreso a clases seguro se contempla que si alguna escuela no cumple con la infraestructura eléctrica o hidráulica que impida un regreso seguro se tomen en consideración de los padres si se abre o no ese plantel”.