Coaliciones Va X México y Va X Campeche defenderán los principios, derechos y libertades: Alejandro Moreno

Las coaliciones Va X México y Va X Campeche defenderán los principios, derechos y libertades, a las instituciones; siempre luchará para que la democracia siga perfeccionándose, aseguró el Presidente Nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

Durante el evento donde Christian Castro Bello rindió protesta como candidato a gobernador de la gran alianza, externó que los mexicanos son testigos de la capacidad que tuvieron el PAN, el PRI y el PRD para ponerse de acuerdo y construir un proyecto que devuelva los equilibrios al país.

Moreno Cárdenas refrendó su respaldo al priísmo local, aseguró que estará aquí acompañando al candidato para recorrer cada rincón del estado, “vamos a estar con las mujeres y los hombres del partido y le vamos a decir a la gente que el estado no merece las ocurrencias de un mal Gobierno”.

“Morena es una tragedia para México, hoy cada minuto se muere un mexicano, casi dos mil mexicanos al día se mueren y Morena es insensible, ineficaz, ineficiente no sabe Gobernar. Aquí en Campeche, la coalición Va X México le va a ganar y los vamos a barrer en la elección”, declaró.

Remarcó que “Morena es un ave de paso, ganó ayer, Gobierna hoy y se irá mañana”.

VAMOS A REVERTIR LAS CINCO GRANDES CRISIS DEL PAÍS

En su oportunidad, el Presidente del PAN, Marko Cortés Mendoza, afirmó que Christian cuenta con el respaldo de todos los panistas de Campeche, le acompañarán en cada paso que dé para lograr el triunfo más importante de todos los tiempos.

Detalló que Morena ha conducido a México a una tragedia nacional, sostuvo que estamos inmersos en cinco grandes crisis donde el Presidente Andrés Manuel López Obrador lejos de reconocer errores culpa al pasado de todo lo que no puede cambiar.

“Tenemos la crisis de la salud… es cierto que Morena no es responsable de la pandemia, pero de lo que sí es responsable Morena es de los miles de muertos en el país… y ahora quieren con los ‘cuervos de la nación’ controlar la vacunación, eso no tiene madre”, dijo.

Asentó que México está en crisis económica, en crisis de seguridad, en crisis de corrupción y una crisis de instituciones, donde las que han señalado los errores de la 4T están amenazadas con desaparecer por caprichos del presidente.

“México no es una dictatura, es una democracia por eso estamos aquí; estamos aquí porque México está en emergencia y cuando está en emergencia todos salimos al frente, nos quitamos los colores y decimos va por Campeche y va por México… mi querido Christian Castro cuentas con el PAN”, asentó.

AQUÍ FRENAREMOS A MORENA

El líder del Sol Azteca, Jesús Zambrano Grijalba, consideró que México no merece un Gobierno insensible donde un solo hombre toma las decisiones, y procura destruir a quienes no piensan u opinan como él.

Remarcó que el PRD entendió esto y abrió canales de comunicación con el PRI y con el PAN, a quienes reconoció su valor para cerrar filas en torno a un proyecto que le devuelva a México la esperanza de desarrollo.

“Estamos sumidos en una tragedia nacional, vamos en un rumbo equivocado, nos conducen al abismo, a la catástrofe y esto es lo que con toda responsabilidad platicamos los dirigentes nacionales del PRI, el PAN y el PRD”, expuso.

Y agregó, “o nos salvamos juntos para salvar al país, o nos hundimos por separado hundido al país, y no hay que permitirlo por eso estamos aquí para salvar al país, sí no ganamos el 6 de junio no hay país y hay que defenderlo”.

Finalmente insistió que el perredismo de los 13 municipios va con Christian Castro Bello para que sea el próximo gobernador de Campeche, “aquí no va a pasar Morena, aquí ni en ninguna parte del país, aquí será la sepultura de Morena y vamos a salvar al país”.