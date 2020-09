Coincidencia empresarial favorable a convenio hacendario con bancos para renegociar deudas

Programa para reestructurar créditos ayudará al sector empresarial

El Dirigente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Víctor del Rio R. de la Gala, ve con buenos ojos que desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), lancen un paquete de apoyo para las personas y empresas en la reestructuración de créditos con la banca.

En entrevista dijo que, los apoyos que se den desde la Secretaría de Hacienda en estos momentos siempre serán bien vistos, pues actualmente el sector empresarial vive tiempos sumamente complicados.

“Qué bueno, qué bueno que se está dando esto que a fin de cuentas es lo que se pidió en un principio desde el sector empresarial, y se les ha pedido a los tres órdenes de Gobierno, nosotros vamos a trabajar conjuntamente, ayúdame para que yo también te puedo ayudar para que salgamos juntos de esta situación complicada, entonces qué bueno, me da mucho gusto que se estén dando este tipo de apoyo”, expresó.

Del Rio R de la Gala, comentó que, pese a que ve muy bien el paquete de reestructuración de deuda, también muchos de los empresarios durante los momentos más difíciles de la pandemia tuvieron que recurrir a varios préstamos y lamentablemente se endeudaron, pero con esto podrán re negociar.

Añadió que, tiene conocimiento de que algunos empresarios han caído en el buró de crédito y pues lamentablemente ya no pueden hacerse de más préstamos para poder continuar con su actividad. “Hemos gestionado con instituciones crediticias para ayudarlos porque algunos de ellos ya están en el Buró de crédito, pero las reglas de operación de cualquier institución bancaria están muy claras, para ellos, es un negocio y hay que entenderlo y verlo así, entonces, sí, tú no cumples con los lineamientos que se pactó porque hicimos un contrato con unas cláusulas buenas, malas como lo quieres ver, tú firmaste consciente de lo que estaba firmando, por lo que asumiste esa responsabilidad y si la asumiste, pues tienes que cumplir con ella, ok, pero ante una situación extraordinaria como la que estamos viviendo, dónde lo que tenías planeado si al ver que no se puede continuar con el pago de esta deuda, es acercarse de manera inmediata a la institución donde se solicitó un crédito”, dijo.

Todo apoyo al sector empresarial será bien recibido: Curmina Rodríguez

Ante la noticia de que la Secretaría de Hacienda ampliaría apoyo a deudores de la banca, pero bajo algunas condiciones, el Dirigente estatal de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Edgar Curmina Rodríguez manifestó que este tipo de acciones siempre serán bien recibidas.

En entrevista dijo que, este tipo de noticias son de aliento para el sector, puesto que todos o la gran mayoría ha resentido los efectos de la crisis sanitaria y ha golpeado a la economía empresarial.

“Creo que la gran mayoría se expuso en las tarjetas de crédito, sobre todo las tenemos que usar para poder hacer frente a los compromisos, pues sin duda representa este un apoyo para que pueda concretarse de manera rápida y para que nos permita en este cierre de año el resolver los problemas del financiamiento que tenemos con bancos”, dijo.

Señaló que, si bien los empresarios necesitan contar con un historial crediticio lo más limpio posible, ya que siempre se necesitará de créditos y si ahora se están tomando medidas para suavizar esta situación desde la Cmic, se ve con buenos ojos.

Indicó que, si bien el estar dentro de un buró de crédito afecta, pero con esta noticia que ha dado a conocer la secretaría de hacienda se tendrá que revisar que es lo que se necesita para poder reestructurar una deuda.

Paquete de créditos “oxigeno” para empresarios: Peña Ortiz

Luis Emilio de la Peña Ortiz, representante de los empresarios de la calle 59 expresó que la noticia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al dar “oxígeno” a la banca y deudores, le da la posibilidad al empresario de poder tener un plan estratégico referente tanto a su comercio y a sus finanzas. Señaló que, en estos momentos los empresarios tienen inestabilidad económica, incertidumbre, incluso muchos están terminando de pagar préstamos que solicitaron durante los meses más duros de la pandemia.

“Estamos en el proceso todavía de reapertura gradual en los comercios y de una reactivación económica que va a llevar todavía tiempo, por lo que todos estamos de acuerdo, con los estímulos fiscales y condonaciones de deudas, aplazamientos y reestructuraciones de deudas”, expresó.

Señaló que, se acerca el cierre de año y ven muy difícil recuperar todo lo que se perdió, aunque las reaperturas graduales han traído beneficios, pues con esto poco a poco el sector está saliendo del bache en que se cayó durante la pandemia.

Expresó que, la reestructura de deudas será de gran ayuda, ya que es uno de los temas ahorita principales, de mucha preocupación de todo el sector, puesto que se tiene que empezar a pagar deudas, tarjetas de crédito, empiezan las rentas y otra vez a generarse todos estos datos diarios.