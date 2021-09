Colapsa obra de la 4T, por supuestos acuerdos corruptos de Meave con contratistas: Luis García

Los sucesos del desplome en la obra de la nueva Casa de la Cultura, donde un obrero ha fallecido y otros están gravemente lesionados, no deben quedar impune y podría ser la punta de iceberg de la corrupción de la cuarta transformación, ya que la empresa poblana LAX Constructora S.A. de C.V. es la consentida de Katia Meave Ferniza, superdelegada en Campeche del Gobierno Federal encargada de la ejecución de esta obra.

El Diputado local independiente Luis Alonso García Hernández, demandó que se investigue a la delegada para el Desarrollo del Gobierno Federal, Meave Ferniza, ya que esta obra que se desplomó, al igual que el nuevo mercado del Chechén y el mercado de artesanías son obras ejecutadas a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), donde tiene el poder de decisión al ser la que controla todas las licitaciones.

Katia Meave tiene que rendir cuentas por su empresa consentida LAX Constructora S.A. de C.V., a quien designó estas obras, entre ellas donde ocurrió la tragedia. Las empresas consentidas de la cuarta transformación no solo están viciadas de corrupción, sino que explotan a los obreros a quienes ni siquiera les garantizan seguridad social. La persona que falleció no contaba con este derecho, pero como hay funcionarios coludidos, violan leyes laborales.

La corrupción de los funcionarios de la cuarta transformación en la delegación de los Programas para el Desarrollo en Campeche, donde despacha Katia Maeve Ferniza, ha cobrado víctimas porque lo ocurrido en Ciudad del Carmen no se trata sólo de un asunto de mala obra, sino de una red de corrupción, que encubren la mala calidad del material, un deficiente proyecto, una ejecución pésima y otras irregularidades. Están involucrados no solo contratistas, también funcionarios federales al mando de la superdelegada, que no cumple con sus responsabilidades.

García Hernández, demando que se inicie una investigación contra los funcionarios de la cuarta transformación por presuntos hechos de corrupción, que no quede impune la muerte del obrero, ni de quienes resulten afectados en el desplome de la obra; que se impongan sanciones ejemplares a la empresa por violar los derechos laborales y que se castigue con cárcel a los responsables e involucrados en la mafia de la corrupción en las obras del Gobierno Federal.