Colegios particulares acusan falta de vacunas a docentes

El Presidente de la Federación de Escuelas Particulares de Campeche, Gerardo Casillas González, dio a conocer que aunque las instituciones privadas están en la mejor disposición de reabrir sus escuelas, no todos los docentes de educación básica han sido vacunados y hasta la fecha desconocen cuando recibirán la dosis.

Mencionó que están en la espera que autoridades les indique cuándo los docentes de educación básica de escuelas privadas estarán recibiendo la vacuna anti Covid, por lo pronto se encuentran trabajando en reforzar los protocolos sanitarios cuando se tenga que retornar a clases presenciales.

“Todavía tenemos un bastante número de maestros que no han recibido la vacuna, al menos en las escuelas privadas de nivel básico no se han convocado a vacunación, el nivel media superior y superior ya sean vacunado tanto publicadas como privadas, solo docentes en nivel básico de públicas se han logrado vacunar, hasta el momento no se nos ha indicado a nosotros”, señaló.

Ante esta situación, hizo un llamado a las autoridades competentes para que lo más pronto posible se vacune al personal educativo de escuelas particulares, ya que están en la mejor disposición de regresar a las aulas escolares, procurando los protocolos y medidas que ha instruido la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación del Estado.

“Queremos garantizar seguridad a los padres de familia de las 17 escuelas que pertenecen a esta federación. Sabemos que es una problemática el tema de que los niños se encuentran en casa y queremos facilitar este retorno a clases, pero a través de las garantías de seguridad lo más que se pueda”, refirió.

Dijo que cada escuela particular está verificando sus protocolos, para poner fecha de retorno a clases presenciales, al menos de los padres de familia que quieran enviar a sus hijos a la escuela o si bien también podrán continuar con la modalidad en línea.