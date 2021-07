Combate al Dengue en todo el Estado

A través del personal del Departamentos de Vectores y Zoonosis, la Secretaría de Salud mantiene el control anual del Dengue en toda la geografía estatal en trabajo conjunto con las tres jurisdicciones sanitarias con sede en Campeche, Carmen y Escárcega. De esta forma, hasta la semana epidemiológica No. 26 del presente año, que corresponde del 27 de junio al 3 de julio se han trabajado 101 mil 213 casas con acciones de control larvario, y se han eliminado 348 mil 171 depósitos que sirven de refugios artificiales del mosco Aedesaegypti. M e d i a n t e o p e r a t i v o s programados se han nebulizado en lo que va del año dos mil 972 hectáreas en diversas localidades de riesgo, y se han protegido a nueve mil 599 casas mediante rociado residual intradomiciliario a población en riesgo. Con respecto a los casos de dengue, hasta la semana epidemiológica que se reporta hay cinco casos confirmados, donde tres son dengue no grave, un caso con signos de alarma, un caso grave, y actualmente no hay ninguna defunción oficial por esta enfermedad.

Se informa a la población que se continúan las actividades de vigilancia, promoción y control de este vector en las áreas prioritarias, concientizando a la población para limpiar sus entornos y áreas recreativas. La institución exhorta a la participación ciudadana en medidas como “Patio Limpio”, Lava, Tapa, Voltea y Tira, para un entorno saludable libre de criaderos de moscos, mientras que el personal de vectores reforzará la colocación de ovitrampas, aplicación de abate en depósitos de agua y la aplicación de los lineamientos establecidos en el Programa Patio Limpio.

El llamado es a la población para mantener espacios limpios tanto en sus casas, como en áreas comunes, en especial despejar las áreas de cacharros y voltear todo aquel artículo que pueda contener agua de lluvia, y pueda transformarse en un criadero de mosquitos.