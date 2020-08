Comerciantes instalan puestos sin permiso del Ayuntamiento

Quienes se han establecido en las principales avenidas y esquinas de la ciudad reconocen que sin permiso del Ayuntamiento de Campeche han instalado sus puestos para vender sus productos debido a la falta de empleo e ingresos a causa de la pandemia por COVId-19.

Un claro ejemplo es doña Yolanda Gutiérrez quien es locataria del mercado principal “Pedro Sainz de Baranda” y que por las bajas ventas que se registraba en la central de abasto decidió cerrar su negocio y trasladarse en la avenida “Las Palmas.”

“Decidimos instalarnos en esta avenida, porque ya en el mercado no se estaba vendiendo los productos, ya la fruta se estaba pudriendo y ya me estaba endeudando, entonces le dije a mi hermano que ya me voy a vender en una avenida donde sacas más ganancias y lo comprobé cuando cerraron por cuatros días en el mercado”, comentó.

Reconoció, que trabaja de manera ilegal y que a pesar de ello el costo de sus productos es más elevado que en el propio mercado, ejemplificando que en el mercado el precio del tomate está a 22 pesos y en esa área lo da a 25 pesos, por el traslado.