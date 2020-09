Comercio va por su recuperación

La dirigente de la Canaco asegura que el semáforo verde es una buena oportunidad para mejorar la economía

La presidenta de la Canaco-Servytur, Josefina Ojeda Martínez, aseguró que el semáforo verde será una oportunidad de crecimiento económico que será aprovechado por todos los comerciantes, sin embargo, les pidió mantener las medidas sanitarias para evitar riesgos.

“Es algo positivo porque ya muchos locales podrán abrir sus puertas completamente, pero tenemos que seguir manejando la sana distancia y el uso del cubre bocas y la limpieza de manos, porque el virus aún está presente, no se ha eliminado de todo, simplemente que nos hemos cuidado muy bien y tenemos que seguir haciéndolo; el semáforo verde anuncia que vamos trabajando bien, que hemos trabajado bien por nosotros”.

“Ahorita no te podría decir que nos encontramos en nuestra mejor etapa, porque no es así, a partir de que abrimos apenas alcanzamos el 20 o 25 por ciento de las ventas, creemos que con el semáforo verde, las ventas pueden incrementar un poco más, no se notará mucho la diferencia porque hay que esperar a que la gente pueda tomar un poco más de confianza”.

Ojeda Martínez mencionó que esperarán recuperarse hasta el 50 por ciento durante las ventas por el buen fin y la época decembrina, esperan que con ello puedan recuperarse todos los negocios en la Isla.

“Lo que nosotros tenemos como ventaja y que vemos como oportunidad es que ahorita ya está próximo la temporada alta que empieza a partir del mes de octubre, donde las personas ya reciben algunos pagos en sus empleos y es donde nosotros aprovecharemos a realizar algunas promociones y descuentos para que podamos recuperarnos, ahí esperamos un 30 o 40 hasta el 50 por ciento de recuperación”, añadió.