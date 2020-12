Comisión para postulaciones, aduana para candidaturas priístas

Priístas que deseen ser candidatos a presidentes municipales, diputados locales o presidentes de Junta Municipal tendrán que someterse a la Comisión para la Postulación de Candidaturas que fue el método que el Consejo Político Estatal definió para la selección de candidatos locales. Los priístas reunidos en la sede del tricolor y los que siguieron el Consejo Político a través de la plataforma zoom, avalaron por unanimidad que dicha Comisión encabezada por Rosaura González revise los perfiles y determine a los candidatos que pelearán en el 2021. Ricardo Medina Farfán, Presidente de este instituto político, remarcó que la voz de la militancia se hizo oír y optó por un método de selección establecido en los estatutos y que en sus palabras, garantiza la equidad de género y la participación de los jóvenes. “A través de esta Comisión lo que se hace, es que se convoca finalmente a todos los interesados, se recepciona los distintos perfiles, se aplican evaluaciones, se aplican otros instrumentos de determinación y entonces en consecuencia la Comisión hace consenso para determinar las propuestas de posibles perfiles y de candidatos”, declaró.

Dijo que así el tricolor estará seguro de postular a las mejores mujeres y a los mejores hombres para el proceso electoral, pero además cumplirá con lo marcado en su estatuto para que una de cada tres candidaturas sea para un militante joven. Apenas hace unas semanas el tricolor definió el método por el cual elegirá a su candidato a gobernador, será en una Convención de Delegados donde se acreditará a por lo menos siete mil priístas de todo el estado.

A cuestionamientos de que el PRI no esté escuchando a sus militantes en el momento de tomar las decisiones importantes, el líder tricolor reiteró que en el Consejo Político no solo convergen funcionarios. “La militancia de calle está representada en nuestro Consejo Político, hay tanto seccionales, líderes naturales, militantes que son representativos de sus comunidades, todos están representados, los sectores, las organizaciones hay gente que tiene sí por su puesto autoridad, pero gente que no la tiene, allí estamos todos los priístas”, apuntó. Sobre las fechas para el registro de aspirantes, informó que se adaptarán a los tiempos marcados por el Instituto Electoral del Estado (IEEC); en los primeros días de enero será publicada la convocatoria oficial tanto a la gubernatura, como para el resto de cargo de elección popular.