Comité de Béisbol renueva directiva

Benjamín Sandoval Peniche, ex pirata de Campeche es el nuevo Presidente de la asociación de béisbol en Campeche, al ser elegido en asamblea que se efectuó en conocido restaurante del municipio de Champotón, evento que fue avalado por el vicepresidente de la Federación mexicana de este deporte, Carlos López Villagrán y el Director general del INDECAM, Arquitecto Jorge Carlos Hurtado Montero, como invitada especial estuvo Daniela Uribe Haydar, regidora de deportes del honorable ayuntamiento de Champotón. Como ya lo habíamos anunciado en notas anteriores, Benjamín Sandoval Peniche quien fue designado a principios de este año como encargado de la comisión reorganizadora logro trabajar, ganándose la confianza de todos los que están involucrados en este deporte, recorriendo todo el estado a pesar de la pandemia, llevando sus propuestas e invitando a todas las ligas a trabajar en beneficio del deporte rey.

A esta asamblea asistieron quince de veinticinco ligas que existe en toda la geografía campechana, que tuvieron voz y voto en la elección, fue una elección por unanimidad, dándole a Sandoval Peniche toda la confianza para que trabaje en beneficio del béisbol en el estado, que tanta falta hacer. Se comprometió a trabajar en beneficio del béisbol campechano, dijo, “Campeche es todo el estado, desde Calkiní hasta Palizada, no va haber distinción, no va a permitir las “grillas”, ni los dimes y diretes, es lógico, no somos medallita de oro para caerles bien a todos, pero se trabajará para resolver todos los problemas, no solo para un grupo”. La nueva directiva de la asociación Campechana de béisbol quedo formada de la siguiente manera, Presidente Benjamín Sandoval Peniche, Vicepresidente Martin Pérez Uribe, Secretario Julio Fernando Canche Vázquez, tesorero José Faisal Cahuich, comisario Octavio Toledo Racillas, responsable jurídico Fernando Enrique Cámara Díaz, vocales Alfonso Castillo Martínez y Roberto Manuel Uc Concha