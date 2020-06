Comités de defensa de AMLO, herramienta de persecución como en Cuba: Luis García

El Diputado Luis García Hernández lamentó que el país se encuentre enfrentado en un conflicto promovido desde la Presidencia de la República, con el único objetivo de crear confusión y actuar con el poder del Estado para ganar las elecciones de 2021.

“Todo va a empezar a empeorar: la crisis política y económica que vive el país va a empezar a incrementarse, conforme se vaya acercando el proceso electoral de 2021”, recalcó.

Lo anterior, al preguntarle en torno a la integración de Comités de Defensa de la 4T en cada uno de los estados del país.

En ese sentido, el Diputado independiente dijo es natural que ahora busque el Presidente Andrés Manuel López Obrador quién lo defienda, porque es evidente que su popularidad y aceptación van a la baja y sabe que tiene un gran riesgo de perder la mayoría en el Congreso de la Unión.

“Y eso permitiría a la oposición tener un gran contrapeso en la Cámara para que no pueda hacer lo que quiera. Hoy en día, el Presidente puede hacer y deshacer porque tiene el control absoluto, pero en el 2021 puede ser diferente y creo que los grupos se están organizando para la contienda electoral, que sabemos los mexicanos que será de gran importancia”.

Y aunque Coordinador General José Antonio Rueda Márquez, niega que estos Comités de Defensa de la 4T sean similares a los de Cuba, García Hernández afirmó que “ellos van a tratar de acalambrar a todo aquel que no esté de su lado. Hay una persecución política en contra de la gente que no simpatiza con la 4T y que se está viendo desde la Unidad de Inteligencia Financiera, desde la Fiscalía General de la República, desde el mismo Presidente de la República que ataca a sus adversarios para que no avancen en el proceso democrático del país”.