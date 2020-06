Crea 4T, Sistema de Delatores contra la Corrupción

*¿Cómo distinguiremos de una denuncia hecha por un “Bot o Trol” de una persona real pero anónima?: Alfonso Esquivel *Acuerdo por el que se reforma el diverso por el que se establecen los lineamientos para la promoción y operación del Sistema de ciudadanos, alertadores internos y externos de la corrupción

Carlos NÚÑEZ PÉREZ

Contundente con sus consideraciones el politólogo, académico y economista de formación, apunta acerca del sistema de Alertadores de la Corrupción que lanzó el gobierno federal y bajo la tutela de la Secretaría de la Función Pública. Usando de nueva cuenta el Diario Oficial de la Federación, el llamado de la 4T hace que tengamos que estar alertas por las configuraciones de objetivos nada precisos que dejados a la imaginación pueden tener diversas interpretaciones. De ahí que le planteamos unas preguntas a Alfonso Esquivel Campos que con su esgrima vocal nos va construyendo las respuestas a nuestras interrogantes de forma exacta.

Les ofrezco esta entrevista con contenido constructivo esperando que no sea otro paso más del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, hacia el modelo de gobierno del eje Castro Chavista, que tanto daño le haría a México. Esquivel, cuidadoso al extremo, nos explica desde su óptica sin entrar al tema de comparativos con Cuba o Venezuela, pero desde mi punto de vista nos ilustra y hace recomendaciones con un alto grado de conciencia política.

Los dejo con Alfonso.

Diario El Sur de Campeche.- Licenciado Alfonso Esquivel, desde su experiencia, ¿cómo podemos, los mexicanos, entender o explicarnos esta figura que la Función Pública publica en el DOF, respecto a nuestra vida cotidiana. Califica a “Alertadores”, que es sinónimo de “informantes” de la corrupción.

Alfonso Esquivel Campos.- El Sistema de Alertadores anti corrupción, según el Acuerdo que le da vida, tiene dos tipos de “colaboradores”: los Internos entiendo serán empleados de la Secretaría de la Función Pública. Y los Externos, que entiendo será cualquier ciudadano al cual se le adjudica una nueva característica propia de la Fiscalía (investigarán casos probados de corrupción, o los que supongan o crean posible sea un acto de corrupción). O sea, de ciudadano a informante activo del gobierno federal. Supongamos que en la vida concreta suceda que “espontáneamente” se forme un grupo de esos Alertadores, ¿quién definirá el Protocolo a seguir? ¿Habrá un Manual del Alertador? ¿Quien califica la calidad del Alertador? ¿Habrá Cursos, Seminarios, diplomados para aprender de buena manera La Ética del Alertador? O solo es cosa de crear la infamia y dejar que corra el tumulto de denuncias anónimas infamantes. Alguien ha valorado de la Secretaria en referencia el Diagnóstico de corrupción por regiones, entidades federativas, sectores económicos, etc., etc., que permita medir someramente cuantas denuncias anónimas habrán en el primer día, semana, mes… ¿entre otras cosas?

DESC.- Desde el punto de vista semántico ¿qué es un “Sistema de ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción? ¿Y para qué se usa esta figura con otro nombre en otros países, como es la experiencia que nos brindan los ciudadanos que huyen de esos territorios?

AEC.- Para no enredarnos con la tecnología del lenguaje. Digámoslo directo y usando algunos conceptos afines a Alertador en el sentido que creo entender dentro de este “Sistema”: Chismoso (el que lleva y trae noticias arbitrariamente sean verdaderas o falsas, o las que alguien le encargue difundir). Denunciante (término jurídico atribuido al que plantea la denuncia. Tiene que dar la cara y no puede ser anónimo, salvo en el caso de las Unidades de Transparencia, hasta donde el Pato Lucas puede pedir información sin identificarse). Soplón, sapo, traidor (términos vulgares usados sobre todo, según las múltiples series donde se exalta a la mafia, por los grupos activos delincuenciales y que señalan a la persona como susceptible de ser eliminada de este mundo para que deje de serlo. Dzotch (en nuestra región se le dice al mirón que acecha en los huecos o en la oscuridad de manera morbosa con la finalidad de contar luego las intimidades descubiertas sin ningún escrúpulo), salvo la acepción “denunciante“(término legal) las demás acepciones son vulgares y quien las práctica se le considera un ser indigno y deleznable. Hasta donde sé, este tipo de mecanismos de control social siempre ha existido, sobre todo en sistemas en descomposición, pero fue en la Alemania nazi y luego en la socialista donde se establecieron como un instrumento de dominación de la STASI (policía secreta) para descubrir a los enemigos del régimen. Posteriormente, se difundió en todo el bloque bajo el dominio soviético. En los Estados Unidos de Norteamérica, baste recordar el periodo Mcartista durante el cual se persiguió a los comunistas que, según MCarty operaban dentro de la sociedad norteamericana. En América Latina y el Caribe también se han establecido prácticas similares por parte de algunos gobiernos. En todos los casos generan miedo, terror y un efecto carambola cuyo rebote no deja hueso sano en el tejido social.

DESC.- Ante la actitud de Morena sentados en las sillas de poder y del presidente Amlo que fustiga todos los días a sus “adversarios” calificándolos y acusándolos, ¿esta figura que estará bajo la tutela de la Función Pública en qué se convierte?

AEC.- Desde mi perspectiva ciudadana siento amenazados mis Derechos y Garantías Constitucionales, amenazada la LIBERTAD a la que tiene todo mexicano, entre otras, -tiene derecho -a tener una forma de vida digna y sin sentirme observado, en cuanto ser libre y con pleno uso de esa libertad. A tener una forma honesta de vivir, PERO, en el desempeño de esos derechos interviene igual, lo que el Dr. Jorge Carpizo definió: “Nada Ni Nadie sustituye el esfuerzo individual“ de los hombres. Y en esa acepción liberal se encuentra la filosofía del esfuerzo, y en la práctica, unos tendrán más o menos oportunidades, que les permite a unos tener o asimilar mejor, por poner un ejemplo, la cultura de la empresa y a otros no. De donde es posible que surjan diferencias de ingreso, de ahorro, de bienes, sin que necesariamente exista corrupción. Hoy día se sabe que las actitudes y las aptitudes, no se reparten por igual, ni en la sociedad ni en los mercados.

DESC.- Con qué otra figura creada por la 4T cree usted que puedan ligar este sistema para aplicarlo con una acusación anónima como platea el decreto ¿La Ley de Extinción de Dominio o cual otra?

AEC.- No sé si ya sea ley, pero me parece que las metafunciones pretendidas para el INEGI, de entrar en tu casa y auscultar hasta dentro del ropero viejo de la abuelita para encontrar los supuestos doblones de oro escondidos, son instrumentos violatorios de las garantías individuales. El hogar es la primera frontera de seguridad de un ciudadano en cualquier democracia moderna, vaya, por eso se dice que el coche es una “extensión” de tu hogar. El hogar como un espacio de libertad absoluta donde puedo andar, si quiero, en pelotas sin nadie que me lo impida. Por el mismo lado, el Gobierno cuenta con una serie de instrumentos de supervisión y controles sociales que le permite indagar de considerarse necesario, el patrimonio de los servidores públicos. La Declaración Patrimonial anual es un ejemplo y en lo económico fiscal, la Declaración anual de impuestos ante “Hacienda”, es otro de los instrumentos con los que cuenta el Estado para mantener la colaboración ciudadana es términos, SIEMPRE, de justicia, correspondencia y equidad. Además, existen las Unidades de Transparencia en cada oficina de gobierno, los buzones de quejas, que posibilitan que cualquier ciudadano pida información del uso del gasto público. Mejorar esas instancias sería algo aceptable considero. Hasta hace poco existía (no sé si continué) los teléfonos de denuncia anónima que hasta donde yo logro ver sirvió solo como mecanismo de venganza, siembra de odios y ajustes de cuentas anónimas y desunión entre la ciudadanía.

DESC.- Con este decreto cómo prevé usted que pueda desarrollarse este club de Espías y Venganza? ¿Lo podemos llame así?

AEC.- El Acuerdo no deja lugar a dudas en sus objetivos. Lograr la erradicación de la corrupción. Eso es hasta loable. El asunto es cómo, el qué hacer de la cosa (diría Lenin). Qué medios, con qué gente de proba cultura y alto civismo operaran el Sistema. Como distinguiremos una denuncia hecha por un “bot” anónimo, de una persona real pero anónima. ¿Quién aportará las pruebas? Porque hasta donde sé, el Sistema Penal mexicano nos considera, a TODOS, como inocentes hasta que se logre demostrar lo contrario. ¿Contra quién nos defenderemos?, porque supongo que habrá derecho de réplica, ¿y los daños que resulten, en caso de que se compruebe que el supuesto corrupto es inocente, quien los paga? O solo será un triste: “usted disculpe, nos equivocamos”

DESC.- ¿Qué nos recomienda?

AEC.- Mi opinión breve y llena más de preguntas que dé respuestas, más que recomendar, intenta hacer un primer acercamiento a un tema de compleja vida, tanto desde la perspectiva moral como política. Un Estadista, si se precia de serlo, debe bogar porque su Nación conserve su poder soberano (ejercicio Constitucional del pueblo) en un quehacer ciertamente complejo pero estrictamente necesario, de Unidad, de respeto a las leyes, de reconocimiento absoluto a las formas democráticas, de respeto permanente del Estado de Derecho y de un reconocimiento convencido de la División de Poderes, ejerciendo con sabiduría una conducción de su patria en medio de contextos determinantes e inexcluyentes que lo sujetarán a realidades más allá de su voluntad y facultades . El ejercicio del Poder Público no es un acto de voluntarismo e imposición caprichosa de criterios absolutos, sino de consensos inteligentes y raciocinios saludables para todos. Ejercer el Poder nunca ha podido ser un ejercicio de Ganar y Ganar y Ganar mientras todos pierden. Más bien debe ser Todos Ganan. El Poder también puede ser una cosa del demonio y eso sucede cuando todos empezamos a convencernos de que ya estamos viviendo en un infierno.