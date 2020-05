Como pájaros enjaulados

Por: VICTORIA HEREDIA CHÁVEZ

A lo largo de los días en confinamiento por la cuarentena, no creo que nadie escape del hartazgo y el aburrimiento. Aún con la distracción y rutina establecida por el home office, con horarios estrictos para cumplir con la entrega diaria de notas y hacer las llamadas obligadas para conseguir las entrevistas telefónicas, no siempre con éxito, ha llegado el momento en que ansiamos, después de dos meses que toda esta pesadilla acabe.

Extraño, obviamente, el salir sin restricciones, visitar a la familia e ir los fines de semana a algún sitio a cenar con los amigos, extraño ir al cine, ir por el café, la plaza, los parques, las calles.

Llega el punto en que ansiamos regresar a la normalidad, a esa que dejamos atrás con la aparición del coronavirus.

En mi caso que solo salgo para lo estrictamente necesario, he perdido la cuenta de la cantidad de películas y series que he visto. La mayoría supongo está igual que yo. Y si bien resulta de cierta forma una distracción más allá de las noticias, llega el momento en que nos sentimos, pese a todas las facilidades que nos ofrece la tecnología y los teléfonos celulares, todas las apps y demás, nos hace falta volver a los sitios comunes, sentirnos invencibles.

Con fecha sin definir para poder poco a poco adaptándonos a esa nueva normalidad que ya se ha instaurado en otras partes del planeta, y retomar ciertas actividades, los días se hacen extremadamente largos. Aún para aquellos que ansiaban tener más tiempo para pasar con sus familias o no seguir postergando la lectura de ese libro que compró meses atrás, aprender a cocinar, hacer los arreglos de la casa que dejamos pendientes.

Y es que no significa el hecho de no salir, sino pensar en que una vez levantada la cuarentena nada, al menos no hasta que no se encuentre una cura, volverá a ser igual.

Lo cierto es que ya nos sentimos como ratón de laboratorio o pájaro enjaulado, en los metros cuadrados llamado hogar.

Tratar de hacer menos difícil el confinamiento no siempre resulta fácil. Lo cierto es que, hay días mejores que otros, y aunque tratemos de inventarnos formas de pasar el tiempo, como aprender a cocinar platillos que nunca antes había hecho, cuidar mis plantas o hasta planear el viaje que haremos apenas todo esto acabe o los proyectos que retomaremos, nos queda largo camino por recorrer, sobre todo si sigue habiendo más contagios y fallecidos, seguiremos atrapados en la rutina y lamentándonos.

No creo no haya a quien no le duela lo qué pasa en el mundo y en México, y que este freno a lo que llamamos vida no nos haya hecho reflexionar. Y si no tiene que salir, porfa, quédese en casa para salir más rápido de todo esto.