Competencia desleal de panaderos, denuncia CANAINPA

La Cámara Nacional de la Industria Panificadora (CANAINPA) en Campeche, pidió a las autoridades municipales regularizar la venta de pan, durante esta emergencia sanitaria, su Delegado Héctor Mena Trejo, aseguró que ha crecido la competencia desleal, que afecta aún más la situación que viven actualmente por la pandemia.

En entrevista, comentó, que socios han denunciado que la venta de este producto en triciclos abarca zonas donde se encuentran las panaderías establecidas, bajando la poca clientela que puedan tener en estos días, por lo tanto, esperan que el Ayuntamiento de Campeche haga algo al respecto.

“Está descontrolado, están saliendo triciclos, yo pienso que deben tomar conciencia los dueños y empleados panaderías que vendan en triciclo, y algo que nos han comentado mis compañeros de panaderías establecidas, que esas personas venden pan casi enfrente o a la esquina de su negocio, eso no es correcto, por respeto, por el gremio, por la situación que estamos pasando, que nosotros que pagamos impuestos y no se me hace algo leal o ético de mandar un triciclo cerca de otra panadería”, manifestó.

Significó, que es momento que el sector panadero se apoye y no busque afectar a los demás, si bien todos tienen derecho de ganarse la vida, que sea de manera leal y por lo tanto, lo platicarán con el Ayuntamiento de Campeche y la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), para que frenen la situación.

“Lejos de ayudarnos como gremio, nos estamos perjudicando y eso no debe de ser. La venta en triciclos no es desleal sino lo desleal es que se paren enfrente de una panadería establecida o a media cuadra o a una cuadra o alrededor de las panaderías, porque recordemos que las panaderías establecidas los clientes potenciales son los vecinos y las personas cercanas, y es lo que no vemos bien”, sostuvo. Agregó, que en el Estado hay alrededor de 700 panaderías y muchas de estas tienen entre 3 a 5 triciclos, lo que si representa una cuantiosa perdida con estas acciones que algunas panaderías están tomando sin importarles quitarle el flujo de dinero de quienes pagan impuestos.