Complicado mantenerse en forma: Humberto Sánchez

El entrenador de atletismo lamentó la situación que enfrentan los atletas debido a la pandemia de Covid-19

Luego de señalar que su pronóstico con el grupo de atletas de alto rendimiento en el Regional de Atletismo se cumplió al calificar a cinco deportistas a la fase nacional, Humberto Sánchez Álvarez lamentó que no se tenga definida aún la fecha para la fase nacional de los Juegos Conade, lo que no ha permitido hacer la planificación adecuada para cuando los atletas vuelvan a las pistas.

El experimentado entrenador de atletismo, responsable de selección de Campeche, habló nuevamente de lo complicado que resulta entrenar en la situación por la que actualmente atraviesa el país y el estado por la pandemia del coronavirus, aunque confesó esta vez que le ha sacado provecho a estar respetando el confinamiento social, pues le ha permitido convivir más tiempo con su familia.

“Es muy difícil mantener en activo a un deportista de alto rendimiento, pero también nosotros estamos aprovechando las redes sociales para mantenerlos en forma, o mejor dicho que se mantengan activos mientras que esta situación pasa. Esperamos que pase pronto y lo único que hacemos es mantenerlos en aptitud física correcta, hasta donde sea posible”, contó.

Dijo que para mantener la forma física de los atletas, como ya es una tendencia a nivel mundial desde la aparición del Covid-19, se aprovecha la tecnología y las redes sociales para facilitar esta labor.

“Se les envían videos (a los atletas), se le manda trabajo por medio de las redes sociales, de tal manera que apenas pase esta situación nada más habría que continuar y agregar el trabajo técnico, que es imposible hacerlo desde una casa, por situación de espacio, de material, etcétera, etcétera”, apuntó.

Lamentó la aparición de la pandemia del coronavirus en un momento donde ya se preparaba a los atletas para la fase nacional de los Juegos Conade.

“Nosotros acabábamos de terminar el Regional de Atletismo que se realizó en Mérida de clasificación a los Juegos Nacionales de Conade; el Regional de Atletismo fue del 15 a 19 de marzo y la verdad dentro de los pronósticos que tenía como entrenador se cumplieron, yo tenía pronosticado que de mi grupo de alto rendimiento pasaran cinco atletas al nacional, y lo pasaron.

Ellos fueron Joshua Loya, Ian Muñoz, la niña de vallas Sofía, un competidor de salto de longitud y la velocista Marifer Patrón, “eran los cinco que teníamos proyectados, estábamos ya afinando la preparación para que lleguen en forma deportiva al nacional y buscar el pronóstico que teníamos de medalla, pero naturalmente esto y la suspensión nos reprograma para cuando volvamos”.

Reveló que no ha podido hacer una nueva programación a falta de fechas exactas. “Por ejemplo, sé que el regional del Condde de Universiada va a ser en septiembre y el nacional es en octubre, pero no tenemos la fecha de cuándo iniciamos la preparación, no sé si planificar a partir de junio, a partir de julio o a partir de agosto y eso nos detiene”.

“En el caso de Conade está un poquito más objetivo porque me dijeron que es en noviembre pero no nos han dado fecha ni tampoco tengo fecha de inicio, entonces no sabemos qué tipo de programación vamos a tener, si una preparación directa a la competencia, o la que se llama ATR (acumulación, transformación y realización), o a un pequeño macrociclo, entonces mientras no tengamos esos datos no podemos programar nada, nos concretamos a tener a los muchachos activos y entonces es ahí donde estamos incidiendo y estamos trabajando”, puntualizó.

IMPACTA LA PARTE MENTAL

Con la experiencia que tiene como entrenador, ¿el tema psicológico va a ser importante para cuando se regrese a la normalidad?

-Si, está comprobado científicamente que en este tipo de problema lo que le impacta a un atleta de alto rendimiento es la parte mental. La primera pregunta, es qué va a seguir, qué voy a hacer, cuándo inicio. Afortunadamente también trabajamos la parte mental para que se mantenga esa motivación tanto intrínseca como extrínseca, para que puedan ellos desarrollarse en esta pandemia tanto física como mentalmente.

¿Pero va a ser fundamental ese trabajo?

Sí, totalmente que sí, el muchacho no puede perder esa motivación. De hecho, he tenido la oportunidad de platicar con algunos de ellos y la verdad que con los que he platicado ya están deseando que se levante esta situación para que se pueda reiniciar. Te puedo decir que un atleta de alto rendimiento tiene un centro de estrés muy activo, que está acostumbrado a moverlo a la intensidad y al volumen y cuando no lo tiene se impacta la parte mental.

VACACIONES FORZADAS

Otro punto, ¿de todos los años que lleva como entrenador llevando las riendas del atletismo, nunca imaginó lo que se está viviendo, personalmente nunca lo imaginó?

-Mira, me voy a atrever a pluralizar mi opinión. Un entrenador de alto rendimiento es un tipo que trabaja las 24 horas del día y los 365 días del año. Yo por naturaleza soy positivo, soy optimista y en 42 años de labor nunca he tenido unas vacaciones como debe de ser. Siempre robándole tiempo al trabajo para salir de vacaciones o robándole tiempo a las vacaciones para continuar con el trabajo.

-Y, contando del mes de marzo al 20 de abril o hasta el día de hoy, yo lo tomo de una manera bastante objetiva y llego a la conclusión que estoy tomando mis vacaciones que en 42 años no las he tomado, me ha permitido relajarme, me ha permitido convivir con mi familia, me ha permitido actualizar cierto trabajo que tenía pendiente, etcétera, etcétera.

-Pero te voy a comentar una anécdota familiar muy coloquial para que dimensiones cómo es la situación. Le comento a mi señora, a mi esposa, que se paró todo el trabajo y me comenta ella de una manera un poquito coloquial: bueno, por fin vas a conocer tu casa.

-Entonces lo estoy disfrutando también, ya me incorporé a esta rutina que también te confieso me está gustando y a veces me pongo a pensar si ya vale la pena jubilarse o continuar porque la verdad está muy bien para mí este lapso que me ha permitido hacer cosas que normalmente no hacía, y que también me llena mucho, como es convivir con mi familia.

-¿Se valora más?

-No tanto no valorar, porque siempre se ha dicho y siempre he pensado que el valor de la familia no tiene precio y uno llega tan lejos como te apoya la familia, pero que realmente uno no ha tenido tiempo como debe de ser, porque te repito ser entrenador de alto rendimiento es una función muy desgastante, vuelvo a repetir, es un trabajo de 24 horas durante 365 días del año, donde indirectamente la familia pasa hasta cierto punto a segundo plano, pero no deja uno de perder el valor hacia ella -finalizó.