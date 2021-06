Comunidad lésbico-gay, marginada

El Sur le da voz

La comunidad LGBT tiene mucho que expresar y aportar, uno de los grupos vulnerables de la sociedad que tiene mucho que demostrar, su lucha es día con día empezando con su persona, su familia y el entorno que rodea a cada uno de los que pertenecen al grupo de diversidad sexual.

Entrevistamos a personas de comunidad LGBT para conocer lo que enfrentan día a día, con estas preguntas: ¿Cuál es el principal problema con el que te enfrentas como individuo?, ¿Qué te gustaría que cambiara en la sociedad para tu bienestar?, ¿Cuál es el problema que más sufres, discriminación, linchamiento social, problemas económicos o de libertad de expresión?, ¿Por qué crees que suceda?, ¿Hay persecución por parte de las autoridades?, ¿Qué me puedes decir del comportamiento social y de la iglesia para contigo que perteneces al grupo de diversidad sexual?.

Ermilo Hernández dijo: que no hay oportunidades de trabajo, creo que, se nos respetara más como seres humanos, problemas económicos, falta de trabajo y que no nos dan las oportunidades de demostrar nuestras capacidades, ya no tanto, pues más que nada de la iglesia una doble moral y falta de respeto

Manuel San Miguel respondió: No considero que en este momento me enfrente algún problema, no solo por mi bienestar, sino también por el bienestar de la sociedad en general, poner en práctica varios valores como el respeto, la tolerancia, y la empatía, ninguno, he tenido la fortuna de poder disfrutar mi vida plenamente, ejerciendo mi libertad en todos los sentidos, no, en mi caso personal no, pero esto no significa que amigos míos, gays o trans no hayan sufrido de algún tipo de hostigamiento y/o acoso por parte de las autoridades que lejos de reaccionar de esa forma, deberían de cuidar y proteger de cualquier ciudadano, en lo personal no he tenido ningún problema, pero la comunidad a la que pertenezco ha sido rechazada y han querido coartar nuestra libertad de elegir como queremos vivir, a quien amar y con quien formar una familia les hace falta mucho respeto, empatía.

Abraham Ballina López contestó: El principal problema es el día a día salir adelante y sin miedo al qué dirán, lo que me gustaría que cambiaran su manera de pensar y el trato hacia nosotros como personas, porque cada uno de nosotros en su ámbito somos los mejores ya sea como diseñadores, estilistas, o empleados generales, problemas económicos, rechazo nunca he sufrido porque siempre me he dado a respetar y respeto a los demás, por la falta de oportunidades en el estado, aquí en Campeche no pero en otros estados si y es muy lamentable, yo creo que el respeto debe de ser mutuo y el entorno social dónde me desenvuelvo siempre ha sido loable hacia mi persona y la iglesia la respeto y cada quien en su trinchera es mejor.

Estefanía Linares dijo: Es el trato con la gente pero yo siento que no es un problema sino falta de información, eso que la sociedad sea un poco más abierta e informada para mejorar el trato a la comunidad, libertad de expresión, la falta de información desafortunadamente, persecución de autoridades si hay no sólo para nosotros si no para la sociedad en general, pero si siento que somos más vulnerables ante esta situación, la sociedad ha ido cambiando poco a poco, pero muy lentamente, estamos muy errados ante nuestra situación y nuestra forma de vivir y de la iglesia ni que decir.

Carlos Barreda Puga respondió: La ignorancia de la gente, su manera de pensar y actuar para con la gente gay, en lo personal no sufro de discriminación pero si hay ciertos sectores de la población gay que sufren persecución y discriminación de la sociedad y autoridades, porque la mayoría de la población gay es ignorante de sus derechos, en algunos estados de la República y partes del estado todavía existe la represión para la gente gay, soy una persona preparada académicamente y tengo bien definida mi personalidad, siempre me he respetado como he respetado, por lo tanto, no tengo ningún problema con ningún integrante de la sociedad, respeto la iglesia y su moral, yo tengo la mía.

Gerardo Basto Jiménez dijo: Es la falta de oportunidad en el ambiente laboral, que sea un cambio con las mismas oportunidades para todos y sea más inclusiva, problemas económicos por la misma falta de oportunidades, en mi caso no ha habido persecución de algún tipo de autoridad, en el ambiente religioso y social yo creo que siempre se han manejado con una falsa moral, todos sabemos de los casos de pederastas y abusos que la misma sociedad oculta.

Blanca Mariel Navarrete contestó: El tabú que tienen las demás personas respecto a la comunidad piensan que solo estamos haciendo tonterías o que solo es una etapa cuando no, somos gente profesional que estamos a gusto con nosotros mismos, solo tenemos gustos diferentes, que se diera mayor educación específicamente de la comunidad, no es lo mismo identidad de género, orientación sexual y gustos estaría bien que la gente lo supiera para que entendiera que la comunidad es muy grande, discriminación por la cultura y religión que tienen las personas, piensan que por ser gay no irás al cielo o cosas así cuando, ni siquiera en la biblia lo mencionan, realmente todos creemos en algo y no tiene nada que ver con los gustos, entonces deberían separar esos pensamientos, creer que sucederá algo no significa que realmente pase, hay mayores pecados y amar a alguien no es uno de ellos, no hay, eso es uno de los mayores problemas el gobierno no ha puesto medidas por eso muchas trans, gays, lesbianas, no somos aceptados en bares, antros, o si sí, se nos discrimina, que es muy a la antigua, el mundo cambia día con día, tenemos celulares nuevos cada dos meses, ropa nueva, nuevas profesiones, nuevos retos, incluso ya pronto el hombre llegará a la luna de nuevo, entonces sí, es una constante evolución y lo único que no lo tiene es la iglesia, deberían entender que las cosas como fueron en décadas anteriores ya no son como hoy en día si dejaran su odio podría haber más fieles, más creyentes y menos discriminación.