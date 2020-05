Con despensas, forma tradicional de lucrar con la necesidad: JNC

Lo que el Partido Acción Nacional ha propuesto para evitar el uso electorero de las despensas, que es un recurso que utilizan los políticos para quedar bien con el pueblo, es instaurar el Ingreso Básico Universal para brindar un apoyo directo a la población, manifestó el diputado Jorge Nordhausen Carrizales.

De igual forma, el coordinador parlamentario del blanquiazul en la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, recalcó que el de las despensas, “es una forma muy tradicional de lucrar con la necesidad y el hambre del pueblo”.

Puntualizó que a diferencia de la entrega de despensas el apoyo que promueve Acción Nacional a nivel federal es que ese recurso llegue a todas las personas mayores de 18 años para que puedan hacerle frente a la cuarentena.

“La entrega de despensas es una vieja forma de hacer política, que al final del día son 120 millones de mexicanos y no habrá bolsillo que aguante eso. Y la gente ya sabe si alguien está regalando algo con el ánimo de sacar provecho político.

llá ellos. La gente que agarre lo que les den, pero, la realidad lo que viene a resolver el tema de fondo es un apoyo directo del Gobierno al bolsillo de la gente”, acotó.

Puntualizó que la despensa no resuelve el problema de la gente al pago del recibo de la luz, a la compra de medicinas y demás gastos de la casa.

Señaló que más allá de la reacción de la gente, que se aglomeró sin tomar las medidas sanitarias correspondientes y el bloqueo del puente en Champotón, “entiendo la desesperación de la gente que tienen un alcalde que, evidentemente, quiere hacer uso electorero de las despensas como han hecho por ejemplo en Carmen y otros municipios, y cuando no se les cumple viene esta desesperación”.

Reafirmó que corresponde al Gobierno Federal ayudar a la población, pero, no con despensas porque ellos son los que tienen los recursos.

E indicó que el reparto de las mismas debe hacerlo el DIF o Desarrollo Social, de manera ordenada y teniendo como fin el de apoyar a la población que no tiene un empleo, madres solteras o personas adultas mayores o tienen afectaciones de salud muy graves, para no hacer uso político de las despensas. “Y no como están haciendo algunos alcaldes a la estructura política y no a quien realmente lo necesita”, concluyó.