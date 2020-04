Con su gabinete puede hacer lo que quiera, bajarle sueldos y quitarle los aguinaldos

La Diputada Leonor Piña Sabido, señaló que si bien el Presidente de México puede decidir si le baja el salario y quita aguinaldos a funcionarios de su gabinete, cuestionó la forma en que habrán de redirigir esos recursos cuyo ahorro han dicho será de 3 mil millones de pesos.

“Hay que actuar conforme a derecho y más que nada revisar lo que dice el artículo 123 Constitucional en su apartado “b” Fracción IV que habla de ese tipo de salarios que ya vienen presupuestados”, mencionó.

En entrevista, subrayó que tal y como manifestó en sesiones pasadas en la tribuna legislativa del Congreso del Estado, “hay que hacer una redirección de presupuestos y va a quedar al final del día en manos de los legisladores federales. No es un tema que por el manifiesto del Presidente ya se pueda hacer”.

Recalcó que ese recurso por concepto de salarios y aguinaldos están incluidos en el Presupuesto de Ingresos Egresos de la Federación 2020, y habría que ver como se re asignan.

“Todas las leyes emanan de la Constitución Política, y en ese sentido se tendría que consultar esta y es muy clara en ese tema”, puntualizó.

La Diputada priista precisó que la Ley es muy clara en cuanto a que la remuneración laboral es irrenunciable en el desempeño de la función, “entonces mientras el servidor público esté en el desempeño del cargo no se los pueden arrebatar porque sí. Si hay un acuerdo entre partes se tendría que hablar de una reasignación presupuestal para que entonces no se violenten los derechos de ningún trabajador, porque los servidores públicos también tienen familia y dependen de su salario. No solo es una injusticia sino una violación de sus derechos humanos”, señaló, sobre todo, en el caso de los servidores públicos en cargo de subdirectores que serán incluidos en ese recorte.

Por otra parte, lamentó que en el Plan de Rescate Económico presentado por el Gobierno Federal no se haya incluido a los grandes empresarios, pues, defendió, son generadores de empleos en el país. “Se olvidan de eso, y se debería tomar sanas medidas para apoyarlos, hacer los consensos necesarios con ellos, tal y como ha hecho en Campeche el Gobernador Carlos Miguel Aysa González que se reunió con los Presidentes de las Cámaras Empresariales”, concluyó.