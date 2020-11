Con todo a “Sí por México”: PRD

José Segovia Cruz afirmó que su partido, el PRD, no puede ser ajeno a un gran movimiento social como es “Sí por México”. Sostuvo que coinciden con la búsqueda de mejores condiciones para el país a través de una agenda social que incluya a todos los sectores.

El líder nacional del Sol Azteca, Jesús Zambrano Grijalva, aceptó sumarse a la organización lo mismo que el dirigente priísta Alejandro Moreno Cárdenas y del PAN Marko Cortés Mendoza.

“¿Con esto qué busca el PRD? Lo que busca el PRD, lo hemos dicho en varias ocasiones, es conformar un frente amplio y democrático, y no solamente que sea algo social, sino que sea de tema político en todo nuestro país”, explicó.

A pregunta expresa de que la coincidencia de los tres grandes partidos políticos en “Sí por México” sea la antesala de la gran alianza para derrotar a Morena en la elección del próximo año, Segovia Cruz expresó que no está lejos de la realidad.

Sin embargo, resaltó que impulsar una alianza con la sociedad organizada un frente amplio democrático, es todavía más valioso para su partido quien tiene entre su ideología no ser ajeno a las demandas de todos los sectores sociales.

“Posiblemente podemos ver en las próximas elecciones alianzas que no solamente he reiterado en muchas ocasiones, no solamente con partidos políticos, sino una alianza con la sociedad que es lo más importante para nosotros”, declaró.