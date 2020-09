Con un dólar por cada barril que se extraiga de Campeche, equilibramos el presupuesto: Luis García

“Campeche y el gobierno estatal sea del color que sea, debería de asumir la postura de renegociar forzosamente la relación que se tiene con Petróleos Mexicanos y además salirse de la Confederación de Gobernadores”, sentenció el Diputado independiente, Luis García Hernández.

Esto, ante los grandes recortes que ha sufrido Campeche por parte del Gobierno Federal, donde, además, pidió que el Estado cobre un dólar por cada barril que se produce en la zona petrolera de Ciudad del Carmen.

Señaló que tanto el Gobierno del Estado, Universidades y el mismo Congreso Local junto a los Diputados y Senadores por Campeche, deberían de exigir un trato justo de la Federación para la entidad.

“Somos el estado más subdesarrollado del Sureste, pero desgraciadamente los políticos no tienen una visión hacia lo que es el desarrollo de Campeche, se preocupan más por los baches de la ciudad, que por renegociar un acuerdo con la Federación que nos lleve a un desarrollo total”; expresó.

Aseguró que Campeche no puede seguir con tanto recorte, la postura que tiene que asumir es la renegociación por Petróleos Mexicanos es la única vía de ingresos que puede tener y de gran importancia.

Añadió que, si bien se tendrán que hacer ajustes, ante los recortes que se han dado a conocer, pero el Gobierno del Estado debe anunciar en este momento, su salida de la Conago que ya no sirve para nada.

“No solo son recortes presupuestales, si no lo dejan fuera de toda actividad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para carreteras en el estado, o sea, le están cargando la mano, no, nos podemos quedar quietos, no podemos quedar como si no pasa nada, tiene que haber una respuesta, pero una respuesta fuerte enérgica del Gobierno del Estado y una respuesta fuerte de los diputados federales y senadores que hasta ahorita solo han servido como comparsa”; sentenció.