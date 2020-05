Con un par de pantalones y de zapatos no alcanzaría para ser felices: Chan Can

No alcanzaría ni con un par de pantalones ni mucho menos con un par de zapatos para ser felices, afirmó el dirigente municipal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el municipio de Campeche, Jorge Román Chan Can.

Ante las decisiones que ha tomado el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quienes buscan violentar los derechos humanos de los que habitamos este país, y aún más con las lamentables declaraciones hechas en días pasados, algunos actores políticos han levantado la voz para advertir lo que pudiera suceder en México.

El dirigente municipal del Sol Azteca mencionó que la ahora llamada República Pobrista busca controlar a los ciudadanos y detener a quienes con mucho trabajo han salido adelante.

Esos que han pasado muchos años para hacer que crezca un proyecto de manera legal, son quienes mayor riesgo corren de ser violentados y sometidos a las ideas tan radicales y similares a algunos otros países como Cuba y Venezuela, las cuales no están lejos de ser una realidad en México.

Chan Can dejó en claro que no basta con un par de pantalones y un par de zapatos para ser feliz, pues se busca mediante esta idea controlar a los ciudadanos y que sea el Gobierno quien decida ahora sí, quien puede ser rico y quién no.

Todos ganando lo mismo, pese a las diversas profesiones y oficios que hay, y que sea el Gobierno quien abastezca, incluso, de alimentos cuando este así lo considere como en la República de Cuba es como López Obrador pretender controlar a los mexicanos, violentando además la Carta Magna.