Confía Canacintra en que no habrá despidos con nuevo régimen

La Presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) delegación Campeche, Esperanza Ortega Azar, recalcó que hasta este momento no ha habido anuncio algunos sobre el despido de trabajadores en las dependencias del gobierno estatal, además de que todavía las autoridades electorales no han emitido su veredicto en torno a las inconsistencias qué identificaron en el pasado recuento total de los votos.

“Nosotros tenemos que confiar en todos los actores políticos y confiar en nosotros mismos, de momento no podemos juzgar hasta que no se demuestre lo contrario, porque hasta el día de hoy la cuestión de los despidos son meras especulaciones, nosotros confiamos en que no va a ser así no ocurrirán estos despidos masivos”, afirmó la Presidenta de Canacintra.

De la misma forma, confirmó que estos no son momentos para estar pensando en realizar despidos injustificados ya sea en las dependencias de gobierno así como en el sector privado, por lo que aquellas personas que no se encuentran sindicalizadas en las instituciones estatales, cuentan con años de experiencia en los puestos que desempeñado, por lo que será responsabilidad del Sindicato de los Tres Poderes tener un acercamiento con la próxima administración estatal para velar por los intereses de los trabajadores.

Además, recordó que durante las pasadas campañas electorales los tres actores políticos promovieron como una de sus propuestas de campaña el no despedir a ningún trabajador de la plantilla laboral que hay actualmente en el gobierno del estado, por lo que fue enfática al mencionar que con cada cambio de administración en cualquiera de los tres niveles de gobierno, cada gobernador, presidente municipal o presidente de la república se rodea de su personal de confianza, pero esto únicamente será en los mandos medios.

“Nosotros confiamos en que no va a haber despidos, Campeche necesita un crecimiento además de que los trabajadores que están haciendo su talacha, quiénes son los que se encargan de hacer funcionar a las instituciones a través de sus áreas y de sus oficinas, a pesar de que no les ha tocado la fortuna de ser basificados, son personas con muchos años de experiencia y deben de ser respetados”, concluyó.