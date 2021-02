Confían que se aplique la justicia: Simón

Ruido a causado el proceso que se había venido alargando en contra del ex alcalde de Carmen, Pablo G. L., por el presunto delito de peculado investigado por parte de las autoridades, esto también ha provocado reacciones a favor y en contra de este personaje que busca otra vez ser el edil en la isla, donde el repudio y el rechazo también se ha hecho presente, pero pareciera que la justicia llega, así lo manifestó Juan Carlos Simón Díaz, locatarios del principal mercado de la isla. Recordó que no hay a quien irle de los alcaldes que han gobernado Carmen, pero que el peor de todos ha sido P. G. L., además es poco el delito que se le quiere amputar, porque durante su paso por la administración municipal hubo muchos más actos que fueron en contra del pueblo, como el no haber entregado los locales comerciales a quienes por años han trabajado.

Subrayó que la justicia tarde o temprano llega, a pesar que esta ha sido lenta, pareciera que está más cerca de lo que se pensaba, esta vez creo que podría confiar que se fincaran las responsabilidades de sus actos durante su paso por la alcaldía, donde sus malas decisiones pesaran ante la ley.

Agregó que después del mar sabor de boca que dejó durante su administración, en esta ocasión es difícil que alguien se atreva a votar por no P.G.L., pues el pueblo ya lo conoce, sobre todo que la mayoría de sus compromisos no los cumplió.