Confío en la FGR para meter a Eliseo a la cárcel: Luis García

Debemos tener calma para que la Fiscalía General de la República haga su trabajo, acabamos de interponer la denuncia y vamos a esperar los resultados, yo confío en la Fiscalía y en el Fiscal General de la Nación, dijo el candidato de Fuerza por México, Luis García Hernández.

Manifestó que ha cumplido con presentar la denuncia y ahora le toca a la autoridad hacer su trabajo, investigar y esclarecer en dónde quedaron los 28’000,000 de pesos que desaparecieron de las arcas públicas del municipio de Campeche, así bien nosotros vamos a seguir trabajando, siempre lo he hecho desde muy joven hemos señalado casos de corrupción, hemos denunciado a políticos corruptos que se roban el dinero de los campechanos, que no cumplen con sus promesas y eso ha sido parte de nuestra historia política en el estado.

Señaló que Eliseo no va a ganar porque el pueblo de Campeche es un pueblo inteligente, está acostumbrado a vivir tranquilo y creo yo que la tranquilidad que hoy hay en Campeche comparado con los estados del Norte, los campechanos lo valoramos mucho, es por eso que digo que no va a ganar pero hay que señalar las cosas.

A mí me interesa Campeche, si el presupuesto es de 21 mil millones en el estado, pues hay que cuidarlo porque no da para mucho, por eso Campeche es un estado subdesarrollado, necesitamos más recursos económicos.

Propone la renegociación con la Federación por la producción petrolera de nuestra Sonda de Campeche, es la única alternativa que tiene en estos momentos el estado para salir adelante, yo no he visto que ningún candidato tenga una iniciativa de recaudación como esta, nos estamos jugando el futuro del estado y por lo tanto, hago atento llamado a todos los jóvenes, las mujeres, todos los campechanos para que a la hora de votar, voten no por quien es más corrupto como la competencia que tienen Layda y Eliseo, si no quien tiene la mejor propuesta para sacar adelante al estado y ése es Luis García y Fuerza por México.