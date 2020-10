Confirman 10 nuevos casos de Covid-19 en la Entidad, 73 esperan resultados

Ante la alerta de riesgo en la Península de Yucatán, por los remanentes del fenómeno meteorológico “Gamma” y el huracán Delta, el sector salud del estado, continúa sin interrupción de servicios; permanece en monitoreo y vigilancia en las tres jurisdicciones sanitarias en que está conformado el estado, así lo informó en su informe técnico diario.

En la transmisión en redes sociales, el Subdirector de Salud Pública, Manuel Julián Zaldívar Báez, comunicó que este martes el estado de Campeche registró 10 pruebas positivas al Covid-19 y 59 negativas, se procesaron 69 muestras, con un acumulado de 6 mil 162 positivos y 73 sospechosos, 6 altas hospitalaria y 2 defunciones una del Issste del 20 de septiembre y otra de la Secretaría de Salud del 4 de octubre.

Por su parte, Luis Miguel López Cuevas, Coordinador de Salud Mental, resaltó que el próximo 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental. Reconoció que ante el avance de esta pandemia, millones de personas se han visto obligadas a permanecer recluidas en sus hogares, en algunos casos aislados de todo contacto social. El sistema familiar, por tanto, se torna imprescindible para afrontar esta situación, y por ello hizo una serie de recomendaciones para mejorar la comunicación en la familia: Escucha a las personas que te rodean, entendiendo lo que te quieren decir, aunque no compartas sus ideas. Permite que los demás se sientan cómodos/as al hablar. Favorece que se den cuenta de que entendemos su postura, aunque no la compartamos. Practica la empatía, somos capaces de ponernos en su nivel, pero no te quedes ahí. No caigas en descalificaciones de otras ideas o sentimientos, no juzgues, sólo escucha. No interrumpas el discurso de tus familiares. Habla con mensajes claros, evitando mensajes contradictorios y siendo preciso en lo que quieres expresar.

Emplea un tono y un lenguaje corporal positivo, mirando a la persona con la que nos estamos comunicando. Ofrece mensajes positivos siempre que tengas ocasión. Trata a tu hija/o, padre, madre, hermana, etc. Con el mismo grado de respeto con el que esperas que te trate a ti.

Así también, habla y responde para que incentiven una conversación, evitando frases como “porque lo digo yo”. Explica las razones de forma tranquila. Participa y conversa activamente sobre lo que haces, pero también sobre lo que piensas, sientes, esperas o temes. Favorece la comprensión y el respeto mutuo en la familia.

La buena comunicación se basa en comprender, colaborar, construir, respetar, escuchar y hacer partícipes a los demás de las cuestiones de la casa, de la familia, de la organización.

Tenemos, en estos días, una gran oportunidad para practicar la comunicación, la negociación y la empatía.

Aprovecha la tecnología como forma alternativa de comunicación. Ante cualquier duda se brinda orientación a través de la línea de la salud mental en el 911, llama, y alguien lo escuchará.